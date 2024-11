Die Auszeichnung mit dem PLUS X AWARD® in der Rubrik höchste Kundenzufriedenheit zeigt, dass Grünbeck nicht nur mit exzellenter Produktqualität, sondern auch erstklassigem Kundenservice überzeugt. Bild: Grünbeck AG

Grünbeck wurde mit dem PLUS X AWARD® „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“ in der Kategorie Wasseraufbereitung ausgezeichnet. Dieses bedeutende Gütesiegel resultiert aus einer umfassenden, bundesweiten Erhebung des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung. Die Auszeichnung unterstreicht Grünbecks herausragende Leistungen im Bereich Kundenservice und Produktqualität, basierend auf dem direkten Feedback zufriedener Endkunden.

Der seit über zwei Jahrzehnten verliehene PLUS X AWARD® ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Die unabhängige und spezialisierte Expertenjury hat es sich zur Aufgabe gemacht, jene Marken zu identifizieren, die in Deutschland durch herausragende Kundenzufriedenheit glänzen. Das Gütesiegel „Höchste Kundenzufriedenheit“ bietet Endkunden eine wertvolle Orientierung, da das digitale Zeitalter Unternehmen immer mehr vor die Herausforderung stellt, Kundenbedürfnisse umfassend zu erfüllen.

Um zu ermitteln, wer in der Wahrnehmung der Verbraucher ganz oben steht, hat das renommierte Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung eine landesweite Umfrage gestartet. Diese Erhebung zielt darauf ab, Unternehmen zu ermitteln, die nicht nur qualitativ hochwertige Produkte anbieten, sondern auch durch hervorragenden Kundenservice überzeugen. Ein Schlüsselelement ist zum Beispiel ein Aftersales-Service, der dem Endkunden eine exzellente Customer-Experience ermöglicht und damit nachhaltig Zufriedenheit schafft.

Mehrere tausend Männer und Frauen im Alter von 20 bis 65 Jahren aus allen deutschen Bundesländern hatten in diesem Jahr die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit mit verschiedenen Marken in unterschiedlichen Kategorien anzugeben. Dass Grünbeck im Bereich Wasseraufbereitung in der Rubrik höchste Kundenzufriedenheit als Sieger hervorgeht, ist kein Zufall: Der Wasseraufbereitungsspezialist aus Höchstädt blickt auf zehn Jahre erfolgreiche Markenarbeit zurück, in denen durch umfassende Maßnahmen die Position als Marktführer nachhaltig gestärkt und das Vertrauen der Kunden gefestigt wurde.