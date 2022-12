Viele in der Raumluft enthaltenen Schadstoffe können Atemwege und Augen reizen oder zu Müdigkeit und Konzentrationsstörungen führen. Ionisation hat sich als Mittel bewährt, die Luft wirkungsvoll zu reinigen. PluggVoxx pure reichert die Raumluft mithilfe einer Ionisationsröhre mit bipolar geladenen Ionen an, die die schädlichen Moleküle binden. So kann eine Luftqualität hergestellt werden, die uns wie die enorm ionenreiche Meeresluft mehr Vitalität und Erholung schenkt. Erfreuliche Nebeneffekte ionisierter Luft: Allergene und Pollen verlieren in ionisierter Luft ebenfalls an Aggressivität. Viren, Keime, Pilze und Bakterien können unschädlich gemacht werden. Aufdringliche Gerüche werden neutralisiert. Die Luftaufbereitung mit PluggVoxx pure funktioniert ohne chemische Zusatzstoffe. Die aktiven Sauerstoff-Ionen als Neutralisationsquelle befinden sich überall in der Raumluft. Die Schadstoffneutralisation findet daher ständig im gesamten Raum statt.

PluggVoxx pure ist gerade mal so groß wie ein Schuhkarton und lässt sich so problemlos in die Zuluftleitung der Komfort-Wohnraumlüftungsanlage integrieren. So ist stets für frische, gereinigte Innenluft gesorgt – bei Kombination mit einem Wärmetauscher sogar noch mit zusätzlicher Entlastung der Heizungsanlage. Das vom Ionisator freigesetzte Ozon beschränkt sich auf 0,01 ppm und ist daher gesundheitlich unbedenklich. Die Reinigung der Röhren lässt sich ganz bequem im Rahmen des alljährlichen Filtertauschs bei der Komfort-Wohnraumlüftungsanlage erledigen. PluggVoxx pure entstand in Zusammenarbeit mit BIOCLIMATIC, einem der Marktführer für Luftqualitätsverbesserung.