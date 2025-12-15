15.12.2025  Pressemeldung Alle News von Pluggit

Pluggit: Zentrale Abluftsysteme – Effiziente Lösungen für moderne Wohngebäude

Zentrale Abluftsysteme von Pluggit bieten eine effektive und kostengünstige Lösung für die permanente Lufterneuerung in Wohngebäuden. Mit innovativen Technologien und hoher Effizienz eignen sie sich ideal für Niedrigenergiehäuser, Einfamilienhäuser und Wohnungen.

Produkte im Fokus:

PluggExVent DHU:

Das zentrale Abluftgerät reguliert die Luftmenge automatisch in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit dank eines integrierten Feuchtesensors. Perfekt für Neubauten und Sanierungen sowie für die effiziente Entlüftung in mehreren Räumen oder Bereichen einer Wohneinheit.

PluggExVent 100T:

Eine platzsparende und vielseitige Lösung, die durch hohe Effizienz und Benutzerfreundlichkeit überzeugt – ideal für innenliegende und außenliegende Räume.

Pluggit sorgt für eine optimale Entlüftung und ein gesundes Raumklima in jedem Wohnkonzept.

Mehr erfahren:  www.pluggit.com/zentrale-abluftsysteme/

Pluggit GmbH
Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Str.2
81829 München
Deutschland
Telefon:  089 - 411125-0
www.pluggit.com
