Pressemeldung

Mit fast 1.000 Webinarteilnehmern im 2. Quartal 2021 unterstreicht Pluggit als Komplettanbieter für Wohnraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung sehr erfolgreich seinen Weiterbildungsanspruch. Ab dem 09. Juli startet das neue Webinarprogramm für das dritte Quartal 2021. In 10 LIVE-Webinaren widmet sich Pluggit der allgemeinen Funktionsweise, rechtlichen Rahmenbedingungen und produktspezifischen Besonderheiten von Wohnraumlüftungssystemen. Der Münchener Lüftungsspezialist wendet sich damit gezielt an TGA-Planer, Architekten, Installateure, Bauträger und Energieberater. Das Unternehmen unterstreicht auch im Webinarbereich seinen hohen Qualitätsanspruch und gibt somit den Teilnehmern die Möglichkeit, sich individuell fortzubilden. Bei erfolgreicher Mitwirkung erhält jeder Teilnehmer ein persönliches Zertifikat sowie umfangreiche Schulungsunterlagen. Energieberater profitieren zusätzlich durch die Zertifizierung einiger Webinare bei der dena. Das komplette Webinarprogramm mit allen Sonderterminen wird unter bit.ly/Pluggit_Webinare angeboten und regelmäßig erweitert.

Das Pluggit-Webinarprogramm überzeugt auch im Sommerprogramm 2021 mit einer umfangreichen Themenvielfalt:

* Das Webinar ist dena zertifziert bzw. die Zertifizierung beantragt.

Thema: „Pluggit – Die einheitszentralen Lüftungslösungen“

Beschreibung: Pluggit bietet individuelle Wohnraumlüftungssysteme für jede Art von Wohngebäuden. Das Webinar gibt einen Überblick zu den Lüftungsgeräteserien Pluggit AVENT P; AVENT D; AVENT C, AVENT R und zu Aufbau und Funktion der Pluggit Kanal- und Verteilersysteme für den Neubau und die Sanierung von Wohngebäuden. Es werden die wichtigsten Komponenten aufgezeigt und deren Eigenschaften beschrieben. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über die aktuellen Pluggit Lüftungsgeräte und Systemlösungen zu geben.

Termin: 09.07.2021, 12:30 – 13:30 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/3283462094148763405

Thema: „Wohnraumlüftung – Pflicht oder Kür? Update 07/2021“

Beschreibung: Dieses Webinar gibt einen Überblick zu relevanten Gesetzen und Verordnungen für Wohngebäude und erklärt bauphysikalische Zusammenhänge. Lassen sich daraus Verpflichtungen für lüftungstechnische Maßnahmen ableiten? Welche Lüftungsstufen sind zu beachten? Welche Grundanforderungen sollten Lüftungssysteme mindestens erfüllen? Ziel ist es, den Teilnehmern eine Übersicht aller Rahmenbedingungen der Wohnraumlüftung zu geben. Dieses Webinar erhält DENA-Fortbildungspunkte!

Termin: 12.07.2021, 15:30 – 17:10 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/4583315735621904909

Thema: "PluggPlan – Die innovativste einheitszentrale Lüftung"

Beschreibung: PluggPlan die Innovation für den preissensiblen Geschosswohnungsbau. Das Webinar erklärt den Aufbau und die Funktion der effizienten Sonderlösung für den Neubau und die Sanierung von Wohngebäuden. Es werden die wichtigsten Komponenten aufgezeigt und deren Eigenschaften und Wirkungsweise beschrieben. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über innovative Pluggit-Lösungskonzepte zu geben.

Termin: 02.08.2021, 12:00 – 13:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/6911501920623700493

Thema: „Inbetriebnahme der Pluggit Wandgeräte der Avent P- & C-Serie“

Beschreibung: Beschrieben wird die Inbetriebnahme der Pluggit Geräte AP190/ 310/ 460 und AC200, gemäß Lüftungskonzept nach DIN 1946-6. Folgende Inhalte werden vermittelt:

Inbetriebnahmeprotokoll als Leitfaden

Optionales Zubehör in Betrieb nehmen

Inhalte, die ein Nutzer von Pluggit Wohnraumlüftungen erhalten

Kenntnisse im Umgang mit Messgeräten zur Differenzdruckmessung sind vorteilhaft. Ziel ist es, den Teilnehmern eine eigenständige Durchführung einer Inbetriebnahme der Pluggit- Wandgeräte zur vermitteln.

Termin: 06.08.2021, 12:30 – 14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/1861497790806700301

Thema: “Pluggit iconVent – Die dezentralen Lüftungslösungen Update 08/21”

Beschreibung: Pluggit bietet individuelle Wohnraumlüftungssysteme für jede Art von Wohngebäuden. Intelligente Einzelraumlösungen sind simpel im Aufbau, flexibel und schnell in der Montage und einfach in der Handhabung. Das Webinar erklärt den Aufbau und die Funktion der dezentralen Lüftungssysteme Pluggit iconVent für den Neubau und die Sanierung von Wohngebäuden. Es werden die wichtigsten Komponenten aufgezeigt und deren Eigenschaften beschrieben. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über die dezentralen Pluggit Lösungsansätze zu geben.

Termin: 16.08.2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/7017348606008299535

Thema: „Lüftungslösungen nach DIN 1946-6 – Vorteile kombinierter Lösungen“

Beschreibung: Die DIN 1946-6 definiert unterschiedlichste Ansätze für die Wohnraumlüftung. Was für Aufgaben sollen lüftungstechnische Maßnahmen überhaupt erfüllen? Welcher Ansatz erfüllt welche Aufgabenstellungen? Muss ein Konzept für alle Räume einer Nutzungseinheit umgesetzt werden? In dem Webinar werden die wichtigsten Fakten und Eigenschaften lüftungstechnischer Maßnahmen beschrieben, um eine Entscheidungshilfe für Anwender und Interessierte zu geben. Abschließend wird ein Beispiel für die Zusammenstellung und Berechnung eines praxisnahen Lösungsansatzes für kombinierte Lüftungssysteme aufgezeigt. Dieses Webinar erhält DENA- Fortbildungspunkte!

Termin: 23.08.2021, 15:30 – 17:10 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/4791313648783311885

Thema: "Auslegung & Kalkulation einer Wohnraumlüftung mit „Plugg&planIT“, Teil 1"

Beschreibung: Die DIN 1946-6 definiert die Planungsanforderungen an eine Wohnraumlüftung. In diesem Webinar wird die Anwendung des Pluggit-Webtools „PLUGG&planIT“ am Beispiel eines einheitszentralen Wohnraumlüftungssystems mit einer Verteilung in der Dämmebene für ein Einfamilienhaus gezeigt. Ein Großteil des Vortrages erfolgt dabei aktiv im Auslegungsprogramm. Folgende Inhalte werden im Vortrag vermittelt:

Erstellung eines normkonformen Lüftungskonzeptes mit der Software-Anwendung „Plugg&planIT“ für das Beispielprojekt.

Einbauempfehlungen und Einsatzgrenzen der Pluggit-Flachkanalverteilung.

Erstellung einer Materialliste der Pluggit-Systemkomponenten für den Beispielgrundriss

Ziel ist es, den Teilnehmern alle planungsrelevanten Informationen für eine Wohnraumlüftungsanlage im Einfamilienhausbereich zu vermitteln.

Termin: 31.08.2021, 15:30 – 16:30 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/7724677630782762253

Thema: " PluggVoxx pure – Luftqualität auf höchstem Niveau"

Beschreibung: Das Webinar beschreibt, wie man durch Zubehörkomponenten die Pluggit Lüftungsanlagentechnik sinnvoll ergänzen kann. Der innovative Raumluftkonditionierer PluggVoxx pure ist der neue Star unseres Zubehörprogrammes. Wie wichtig sind Ionen in der Raumluft? Kann man Gerüche in der Außenluft beseitigen? Kann man das Wohlbefinden durch bessere Luftqualität steigern? Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über die wichtigsten Komponenten und die Funktionsweisen der PluggVoxx-Technologie zu geben.

Termin: 17.09.2021, 13:00 – 14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/584400741493815821

Thema: "Wohnraumlüftung – Fördernews 2021 inkl. BEG-Förderung"

Beschreibung: Das Klimaschutzgesetz ist im Dezember 2019 in Kraft getreten, das Gebäudeenergiegesetz GEG ist seit 01.November 2020 verbindlich. Die Umsetzung, der dort definierten Anforderungen werden durch attraktive staatliche Investitionsmaßnahmen unterstützt. Die nationale Förderlandschaft ist im Umbruch. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG ist zum 01. Januar 2021 gestartet. Wie sehen die aktuellen Förder- Rahmenbedingungen im Wohngebäudesektor und in der Wohnraumlüftung aus? In dem Webinar werden die wichtigsten Fakten zu den aktuellen Programmen aufgezeigt. Dieses Webinar erhält DENA-Fortbildungspunkte!

Termin: 20.09.2021, 15:30 – 17:10 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/2745748131608466189

Thema: „Praxis-Webinar Montage der Pluggit Wohnraumlüftung – Montagetipps“

Beschreibung: Beschrieben wird die Montage einer Pluggit Wohnraumlüftung mit Schwerpunkt Verteilsysteme. Folgende Inhalte werden vermittelt:

Pluggit Verteilsystem mit Abluftsammler & Zuluftverteiler.

Montage Außenluft und Fortluft

Pluggit Kanäle

Montage von Geräten und Montagetipps

Erfahrung bei der Montage von Bauteilen der SHK- Branche sind von Vorteil. Ziel ist es, den Teilnehmern eine eigenständige Installation einer kompletten Pluggit Wohnraumlüftung zu vermitteln.

Termin: 24.09.2021, 12:30 – 14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/1029709547812924685