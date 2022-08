Der Münchener Lüftungsspezialist wendet sich damit gezielt an TGA-Planer, Architekten, Installateure, Bauträger und Energieberater. Das Unternehmen unterstreicht auch im Webinarbereich seinen hohen Qualitätsanspruch und gibt somit den Teilnehmern die Möglichkeit, sich individuell fortzubilden.

Bei erfolgreicher Mitwirkung erhält jeder Teilnehmer ein persönliches Zertifikat sowie umfangreiche Schulungsunterlagen. Energieberater profitieren zusätzlich durch die Zertifizierung einiger Webinare bei der dena.

Das komplette Webinarprogramm mit allen Sonderterminen wird unter https://qrco.de/pluggitwebinare angeboten und regelmäßig erweitert.

Das Pluggit-Webinarprogramm überzeugt auch im Sommerprogramm 2022 mit einer umfangreichen Themenvielfalt wie folgt:

Thema: Wohnraumlüftung - Fördernews 2022

Beschreibung: Das Klimaschutzgesetz ist seit Mai 2021 novelliert, das Gebäudeenergiegesetz GEG wird zum Januar 2023 ebenfalls novelliert. Die Umsetzung der dort definierten Anforderungen werden durch staatliche Investitionsmaßnahmen unterstützt. Die nationale Förderlandschaft ist nicht nur im Umbruch, sondern aktuell auch sehr dynamisch. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG wurde im Januar 2022 ebenfalls angepasst. Wie sehen die aktuellen Förder- Rahmenbedingungen im Wohngebäudesektor und in der Wohnraumlüftung aus? In dem Webinar werden die wichtigsten Fakten zu den aktuellen Programmen aufgezeigt. Dieses Webinar erhält DENA- Fortbildungspunkte!

Termin: 25.07.2022, 10:00-10:40 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/1926421761901548299

Thema: Wohnraumlüftung – Pflicht oder Kür?

Beschreibung: Dieses Webinar gibt einen Überblick zu relevanten Gesetzen und Verordnungen für Wohngebäude und erklärt bauphysikalische Zusammenhänge. Lassen sich daraus Verpflichtungen für lüftungstechnische Maßnahmen ableiten? Welche Lüftungsstufen sind zu beachten? Welche Grundanforderungen sollten Lüftungssysteme mindestens erfüllen? Ziel ist es, den Teilnehmern eine Übersicht aller Rahmenbedingungen der Wohnraumlüftung zu geben. Dieses Webinar erhält DENA-Fortbildungspunkte!

Termin: 08.08.2022, 14:30-16:10 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/4387464135910636556

Thema: Lüftungslösungen nach DIN 1946-6 – Vorteile kombinierter Lösungen

Beschreibung: Die DIN 1946-6 definiert unterschiedlichste Ansätze für die Wohnraumlüftung. Was für Aufgaben sollen lüftungstechnische Maßnahmen überhaupt erfüllen? Welcher Ansatz erfüllt welche Aufgabenstellungen? Muss ein Konzept für alle Räume einer Nutzungseinheit umgesetzt werden? In dem Webinar werden die wichtigsten Fakten und Eigenschaften lüftungstechnischer Maßnahmen beschrieben, um eine Entscheidungshilfe für Anwender und Interessierte zu geben. Abschließend wird ein Beispiel für die Zusammenstellung und Berechnung eines praxisnahen Lösungsansatzes für kombinierte Lüftungssysteme aufgezeigt. Dieses Webinar erhält DENA- Fortbildungspunkte!

Termin: 15.08.2022, 14:30-16:10 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/6717298488842329358

Thema: Die einheitszentrale Lüftung - PluggEasy und das Verteilsystem

Beschreibung: Pluggit bietet individuelle Wohnraumlüftungssysteme für jede Art von Wohngebäuden. Im Webinar werden die neuen Lüftungsgeräte der Serie PluggEasy vorgestellt und der Aufbau und die Funktion der Pluggit Kanal- und Verteilersysteme für den Neubau sowie die Sanierung von Wohngebäuden erläutert. Es werden die wichtigsten Komponenten aufgezeigt und deren Eigenschaften beschrieben. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über die aktuellen Pluggit Lüftungsgeräte und Systemlösungen zu geben.

Termin: 23.08.2022, 09:00-10:30

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/6898809166557304848

Thema: PluggVoxx pure - Luftqualität auf höchstem Niveau

Beschreibung: Das Webinar beschreibt, wie man durch Zubehörkomponenten die Pluggit Lüftungsanlagentechnik sinnvoll ergänzen kann. Der innovative Raumluftkonditionierer PluggVoxx pure ist der neue Star unseres Zubehörprogrammes. Wie wichtig sind Ionen in der Raumluft? Kann man Gerüche in der Außenluft beseitigen? Kann man das Wohlbefinden durch bessere Luftqualität steigern? Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über die wichtigsten Komponenten und die Funktionsweisen der PluggVoxx-Technologie zu geben.

Termin: 23.08.2022, 13:00-14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/3005127330811864078

Thema: Inbetriebnahme der neuen Pluggit Wandgeräte PluggEasy

Beschreibung: Beschrieben wird die Inbetriebnahme der PluggEasy Geräte-Serie ASPV gemäß Lüftungskonzept nach DIN 1946-6. Folgende Inhalte werden vermittelt:

Inbetriebnahmeprotokoll als Leitfaden

Optionales Zubehör in Betrieb nehmen

Inhalte, die Nutzer von Pluggit Wohnraumlüftungen erhalten

Kenntnisse im Umgang mit Messgeräten zur Differenzdruckmessung sind vorteilhaft. Ziel ist es, den Teilnehmern eine eigenständige Durchführung einer Inbetriebnahme der Pluggit-Wandgeräte zur vermitteln.

Termin: 26.08.2022, 12:30-14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/5868628343982427408

Thema: Plugg&planIT - Auslegung & Kalkulation einer Wohnraumlüftung mit Rundrohrverlegung für ein Mehrfamilienhaus

Beschreibung: Die DIN 1946-6 definiert die Planungsanforderungen an eine Wohnraumlüftung. In diesem Webinar wird aktiv im Programm die Anwendung des Pluggit-Webtools „PLUGG&planIT“ am Beispiel eines einheitszentralen Wohnraumlüftungssystems mit einer Verteilung in der Dämmebene für eine Mehrfamilienhauswohnung gezeigt. In der zweiten Hälfte des Webinars wird für den gleichen Wohnungsgrundriss eine Lösung mit einer Rundrohrverteilung in der Betondecke vorgestellt und kalkuliert. Ein Großteil des Vortrages erfolgt dabei aktiv im Auslegungsprogramm. Folgende Inhalte werden im Vortrag vermittelt:

Erstellung eines normkonformen Lüftungskonzepts mit der Software-Anwendung „Plugg&planIT“ für die Beispielwohnung.

Einbauempfehlungen und Einsatzgrenzen der Pluggit-Flachkanalverteilung.

Erstellung einer Materialliste der Pluggit-Systemkomponenten für den Beispielgrundriss

Kopieren von Projekten innerhalb der „Plugg&planIT“ für die schnelle Erstellung von Alternativausarbeitungen.

Einbauempfehlungen und Einsatzgrenzen der Pluggit-Rundrohrverteilung

Ziel ist es, den Teilnehmern alle planungsrelevanten Informationen für eine Wohnraumlüftungsanlage im Geschosswohnungsbau zu vermitteln.

Termin: 30.08.2022, 10:00-11:15 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/8824090310676935692

Thema: Erdwärmetauscher - Arten, Verlegung, Auslegung Beschreibung: In diesem Webinar gehen wir auf die verschiedenen Arten von Erdwärmetauschern für die Wohnungslüftung ein. Es werden die Vorteile eines Erdwärmetauschers erläutert. Sie erhalten Tipps und Tricks zu Hygiene, Verlegung, Auslegung.

Termin: 08.09.2022, 13:00-13:45 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/1720126991918557195

Thema: Comfort Air - Lüftung neu gedacht!

Beschreibung: Comfort Air - die Innovation für den Komfort-Wohnungsbau. Pluggit hat eine richtungsweisenden Technik als bereichsübergreifendes System im Sortiment. Neben einer optimalen Ausnutzung der Ressourcen wird dem Nutzer auch noch ein deutlich höherer Behaglichkeitslevel geboten. Das Ergebnis heißt Comfort Air! Die Idee: Kopplung der Systeme „kontrollierte Be- und Entlüftung“ und „Flächentemperierung“ mit möglichst einfachen Mitteln. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über innovative Pluggit-Lösungskonzepte zu geben.

Termin: 08.09.2022, 15:30-16:30 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/5318268898210944781

Thema: Brandschutz in Wohngebäuden – Anforderungen & Lösungen

Beschreibung: Die jeweils gültige Landesbauordnung (LBO) definiert anhand von Gebäudeklassen die brandschutztechnischen Rahmenbedingungen. Den Bezug zur Anlagentechnik regelt die ebenfalls länderweise gültige Lüftungsanlagenrichtlinie (LüAR). Die Anforderungen an brandschutztechnische Bauteile werden nach DIN EN 1366 Teil 2 definiert. Im Webinar erfolgt ein Überblick zu den wichtigsten Schwerpunkten dieser Regularien. Außerdem zeigt es neben allgemeinen Erläuterungen auch praktische Lösungsansätze zur Umsetzung auf. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht zu brandschutztechnischen Anforderungen aus Sicht der Wohnraumlüftung zu geben. Dieses Webinar erhält DENA- Fortbildungspunkte!

Termin: 12.09.2022, 15:00-16:10 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/6968505009952243728

Thema: Praxis-Webinar Montage der Pluggit Wohnraumlüftung – Montagetipps

Beschreibung: Beschrieben wird die Montage einer Pluggit Wohnraumlüftung mit Schwerpunkt Verteilsysteme. Folgende Inhalte werden vermittelt:

Pluggit Verteilsystem mit Abluftsammler & Zuluftverteiler

Montage Außenluft und Fortluft

Pluggit Kanäle

Montage von Geräten und Montagetipps

Erfahrung bei der Montage von Bauteilen der SHK- Branche sind von Vorteil.

Ziel ist es, den Teilnehmern eine eigenständige Installation einer kompletten Pluggit Wohnraumlüftung zu vermitteln.

Termin: 16.09.2022, 12:30-14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/8732056789447021327

Thema: PluggPlan - Die innovativste einheitszentrale Lüftung

Beschreibung: PluggPlan - die Innovation für den preissensiblen Geschosswohnungsbau. Das Webinar erklärt den Aufbau und die Funktion der effizienten Sonderlösung für den Neubau und die Sanierung von Wohngebäuden. Es werden die wichtigsten Komponenten aufgezeigt und deren Eigenschaften und Wirkungsweise beschrieben. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über innovative Pluggit-Lösungskonzepte zu geben.

Termin: 27.09.2022, 11:00-12:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/1669386729381444363

Thema: Plugg&planIT - Auslegung & Kalkulation für PluggPlan - die preiswerte Wohnraumlüftung für den Geschosswohnungsbau

Beschreibung: Die DIN 1946-6 definiert die Planungsanforderungen an eine Wohnraumlüftung. In diesem Webinar wird die Anwendung des Pluggit-Webtools „PLUGG&planIT“ am Beispiel eines einheitszentralen Wohnraumlüftungssystems mit einer Verteilung auf dem Rohfußboden in der Dämmebene für ein Einfamilienhaus gezeigt. Ein Großteil des Vortrages erfolgt dabei aktiv im Auslegungsprogramm. Folgende Inhalte werden im Vortrag vermittelt:

Erstellung eines normkonformen Lüftungskonzeptes mit der Software-Anwendung „Plugg&planIT“ für das Beispielprojekt.

Einbauempfehlungen und Einsatzgrenzen der Pluggit-Flachkanalverteilung.

Erstellung einer Materialliste der Pluggit-Systemkomponenten für den Beispielgrundriss

Ziel ist es, den Teilnehmern alle planungsrelevanten Informationen für eine Wohnraumlüftungsanlage im Einfamilienhausbereich zu vermitteln.

Termin: 28.09.2022, 09:00-10:15 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/1166775775069266448

* dena-zertifziert