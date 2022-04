Pressemeldung

Ab dem 22. April startet das neue Webinarprogramm für das zweite Quartal 2022. In verschiedenen LIVE-Webinaren widmet sich Pluggit der allgemeinen Funktionsweise, rechtlichen Rahmenbedingungen und produktspezifischen Besonderheiten von Wohnraumlüftungssystemen. Speziell die neue Geräteserie PluggEasy wird in den Grundlagen der Technik und Montage vorgestellt. Der Münchener Lüftungsspezialist Pluggit wendet sich mit seiner neuen Webinarreihe gezielt an TGA-Planer, Architekten, Installateure, Bauträger und Energieberater. Das Unternehmen unterstreicht auch im Webinarbereich seinen hohen Qualitätsanspruch und gibt somit den Teilnehmern die Möglichkeit, sich individuell fortzubilden. Bei erfolgreicher Mitwirkung erhält jeder Teilnehmer ein persönliches Zertifikat sowie umfangreiche Schulungsunterlagen. Das komplette Webinarprogramm mit allen Sonderterminen wird unter bit.ly/Pluggit_Webinare angeboten und regelmäßig erweitert.

Das Pluggit-Webinarprogramm überzeugt auch im Frühjahrsprogramm 2022 mit einer umfangreichen Themenvielfalt:

Thema: „PluggPlan - Die innovativste einheitszentrale Lüftung“

Beschreibung: PluggPlan die Innovation für den preissensiblen Geschosswohnungsbau. Das Webinar erklärt den Aufbau und die Funktion der effizienten Sonderlösung für den Neubau und die Sanierung von Wohngebäuden. Es werden die wichtigsten Komponenten aufgezeigt und deren Eigenschaften und Wirkungsweise beschrieben. Das Webinar verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine Übersicht über innovative Pluggit-Lösungskonzepte zu geben.

Termin: 22.04.2022, 13:00 – 14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/5164757281459426061

Thema: „PluggEasy: Grundlagen unserer neuen Geräteserie“

Beschreibung: PluggEasy: Pluggits neue Geräteserie. Unter dem Slogan: "Einfach mehr einfach". Wir geben einen Überblick über die Größen, Technik und Funktion der neuen Serie. Wichtig ist uns die einfache Handhabung der Geräte und die Bedienerfreundlichkeit.

Termin: 28.04.2022, 16:00 – 17:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/7453281883183781388

Thema: "PluggEasy: Technik und Montage unserer neuen Geräteserie"

Beschreibung: PluggEasy: Pluggits neue Geräteserie. Unter dem Slogan: "Einfach mehr einfach". Im Vordergrund dieses Webinars steht die Technik der neuen Geräteserie und die einfache Inbetriebnahme bzw. Montage von Zusatzoptionen.

Termin: 29.04.2022, 09:00 – 10:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/1549498178305863180

Thema: „Grundlagen und Planungstipps zu dezentraler Wohnraumlüftung“

Beschreibung: Sie erhalten in diesem Webinar die Informationen, welche verschiedensten Möglichkeiten sie mit unseren dezentralen Wohnungslüftungsgeräten Pluggit iconVent umsetzen können.

Sie erfahren, welches Gerät für welchen Zweck am geeignetsten ist und wie Sie Anlagen preiswert installieren und später dem Bedarf nach aufrüsten können. Es wird Ihnen erläutert, welche und warum es unterschiedlichste Innen- und Außenblenden gibt und welche Sonderlösungen Sie in Ihren Bauvorhaben umsetzen können. Ein wichtiger Punkt sind die umfangreichen aber einfach zu bedienenden Steuerungen. Das Webinar wird abgerundet durch Planungstipps für Wandabstände.

Termin: 11.05.2022, 08:00 – 09:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/949904800865703436

Thema: “Montagetipps und Inbetriebnahme dezentraler Wohnraumlüftung”

Beschreibung: In diesem Webinar wird erklärt, auf was Sie bei der Montage von Pluggit iconVent Geräten für einen einwandfreien Betrieb achten sollten. Es werden die unterschiedlichen Regelungen von der einfachsten Steuerung bis zur APP erläutert und wie die Steuerungen elektrisch richtig angeschlossen werden müssen. Es wird erklärt, was eine Zonenregelung ist und wie Sie diese einrichten.

Termin: 11.05.2022, 13:00 – 14:00 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/5360100915456655116

Thema: „Gutes noch besser machen: Zubehöroptionen für die Wohnraumlüftung“

Beschreibung: Wohnraumlüftung ist in der heutigen dichten Bauweise für die Luftqualität in Wohnungen nicht mehr wegzudenken. Neben der normalen Wohnraumlüftung können komfortsteigernde Maßnahmen berücksichtigt werden. In diesem Webinar erhalten Sie Informationen wie die Luftqualität und der Wohnkomfort für die Nutzer noch einmal gesteigert werden kann. Im Einzelnen gehen auf wir die folgenden Zubehöroptionen ein:

Nutzung von Erdreichtemperaturen: Sole-Erdwärmetauscher SWT

Luftaktivierung: PluggVoxx pure

Luftheizung: PluggMar

Luftbefeuchtung: AeroFresh Plus

Termin: 15.06.2022, 10:00 – 11:30 Uhr

Anmeldelink: attendee.gotowebinar.com/register/967189123762888203