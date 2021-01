Kommunikation in Zeiten von Corona – das ist für Firmen aus der Bau- und Haustechnikbranche eine echte Herausforderung. Abgesagte Messen, Reisebeschränkungen und Kontaktsperren erfordern ein komplettes Umdenken in der Kommunikationspolitik. Wie man dennoch erfolgreich im Gespräch bleiben kann, beweist Pluggit mit seinem Strategieansatz „Pluggit – die Lüftungsspezialisten 4.0“, der die Digitalisierung des Unternehmens entlang der ganzen Prozesskette beschreibt. So eröffnet z.B. ein eigenes Studio für die digitale Kommunikation dem Komfortlüftungsanbieter aus München strategieadäquat neue Wege, mit Kunden und Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben.

Im neuen Pluggit-Studio lassen sich von der Produktpräsentation über Tutorials bis zu den regelmäßig stattfindenden Online-Webinaren oder Vertriebstagungen digitale Veranstaltungsformate für unterschiedlichste Zwecke, z. B. auch kundenspezifisch, produzieren. Die Übertragung funktioniert problemlos über alle gängigen, dialogorientierten Online-Konferenzsoftware-Tools. Informationen, die früher im Seminarraum oder auf der Messe den Interessenten vermittelt wurden, können nun im Studio mit professioneller Kameraführung und Tontechnik bis ins kleinste Detail live präsentiert werden. Mehrere Kameras ermöglichen unterschiedliche Perspektiven und Einstellungen. Neben ppt-Präsentationen, Video-Aufzeichnungen oder VR-Modulen lassen sich mit einer speziellen Handkamera auch Live-Vorführungen einblenden, beispielsweise bei den stark frequentierten Pluggit-Webinaren. Zusätzlich sind - wie bei einer Video-Konferenz - auch Gespräche mit mehreren Teilnehmern möglich.

Wie gut das digitale Format bei Pluggit inzwischen funktioniert, zeigten die Pluggit-Jahrestagung 2020, die erstmalig in rein virtueller Form durchgeführt wurde und die sehr positive Resonanz auf die ersten Kundenveranstaltungen. Bereits über 200 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zum intensiven Informationsaustausch und angeregten Diskussionen per Videoschaltung. Damit ist Pluggit für die Neuausrichtung der Medienlandschaft und Kommunikationswege gut gerüstet.

Mit der Green-Screne-Technology kann der Präsentationshintergrund durch die Einblendung unterschiedlicher Logos oder Bildmotive extrem flexibel gestaltet werden. Beispielsweise bei Aufnahmen für das neue S&P TV des Schwesterunternehmens Soler & Palau Deutschland GmbH.

Weitere Informationen zur digitalen Welt hat Pluggit in einem Video unter http://bit.ly/pluggitstudio zusammengestellt. Weitere Informationen zu Pluggit erhalten sie auch auf pluggit.com.