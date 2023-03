Pluggit ergänzt das Betonverlegesystem PluggPlan um ein neues PPR-Rundrohr und reagiert damit auf häufig geäußerte Bedürfnisse am Markt. Die Rohrleitungen sind besonders flexibel, einfach zu montieren und punkten mit einer minimalen Aufbauhöhe von nur 53 mm. Dadurch lassen sich Gebäudelüftungssysteme platzsparend in die Betondecke von Neubauten integrieren.

Das PPR-Rundrohr überzeugt durch beste Flexibilität und Stabilität dank neuer Polymerzusammensetzung. Der optimierte Durchmesser des Rohrsystems bietet einfache Verlegemöglichkeiten in der Filigrandecke, auch neben dem Bewehrungsstahl. Eine Deckenabhängung ist nicht notwendig – so ergibt sich eine entsprechende Kostenersparnis beim Bau und höherer Komfort in der späteren Wohnsituation. Im Betrieb der Anlage punkten die Rundrohre durch einen niedrigen Druckverlust und günstiges Strömungsverhalten.

Ergänzend bietet Pluggit variable Einzelkomponenten an, wie die Montageplatte und ein Anschlussbogen-Paket. Es erlaubt zwei unterschiedliche Montagehöhen. Verschiedene Zu- und Abluftstutzen sowie eine Luftauslassverlängerung schaffen größtmögliche Flexibilität beim Einbau. Ein strömungsoptimierter Abluftfilter mit sehr geringem Druckverlust komplettiert das Gesamtpaket.

Für die Montage der Lüftungsleitungen und sämtlicher anderer Komponenten gilt die Plug & Play-Technologie von Pluggit – werkzeuglose Montage dank spezieller Befestigungstechnik.