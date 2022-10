Der Münchener Experte für Wohnraumlüftung hat mit einem Relaunch frischen Wind in seinen Internetauftritt gebracht. Die Website pluggit.com glänzt ab sofort im modernisierten Design und präsentiert viele neue Funktionen rund um das Unternehmen und seine Produkte.

So gibt es jetzt auf der Website von Pluggit das Digitale Portal, wo Unterlagen, Prospekte, Betriebs- und Installationsanleitungen, Zulassungen, Merkblätter und viele weitere nützliche Informationen gefunden und heruntergeladen werden können. In der Pluggit Mediathek warten Schulungsvideos und Webinare übersichtlich gesammelt auf Interessierte. In der CAD-Datenbank wiederum liegen CAD-Zeichnungen im DWG-Format für Planer bereit.

Ein weiterer neuer Service ist die Markt-Partner-Suche, die dabei hilft, den nächsten Fachhandwerksbetrieb oder Großhändler für die Produkte von Pluggit zu finden. Per Mausklick wird auf Wunsch direkt die Routenplanung erstellt. Wer bereits Markt-Partner von Pluggit ist, kann nun im Bereich Pluggit Inside auf Partnerinfos wie Preislisten, Planungschecklisten und mehr zugreifen.

Wer direkt mit Pluggit in Kontakt treten möchte, findet im neuen Webauftritt problemlos sämtliche Online-Formulare für das Service-Team. Zusätzlich stehen Links zu den Kontaktdaten und dem Profi-Chat von Pluggit jederzeit unaufdringlich am rechten Bildschirmrand bereit.

Selbstverständlich stellt auch der neue Internetauftritt wie gewohnt ausführliche Informationen rund um das Thema Wohnraumlüftung, Pluggit-Produkte, Referenzen und ein aktuelles Webinarprogramm zur Verfügung. Auch diese Bereiche profitieren nun von einem frischeren und benutzerfreundlicheren Design. So macht Pluggit langjährigen Partnern ebenso wie interessierten Erstbesuchern der Seite alle relevanten Informationen noch leichter zugänglich.