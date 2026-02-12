PLUGGIT: PureALD – Dezentraler Zuluftdurchlass für höchsten Komfort
Produktmerkmale:
• Kontrollierte Zuluft: Dauerhafte Frischluftzufuhr ohne Zuggefühl.
• Unauffällige Integration: Dezente Blenden sorgen für ein harmonisches Raumdesign.
• Hoher Schallschutz: Erfüllt Schallschutzklasse 5 und höher dank spezieller Laibungslösung.
• Hohe Zuluftleistung: Zuluftvolumenstrom von bis zu 31 m³/h.
Vorteile des PureALD:
• Nachrüstbar: Perfekt in Kombination mit PluggExVent und Kwait-Abluftsystemen.
• Flexibilität in der Planung: Normschallpegeldifferenz, Volumenstrom und Wandstärke individuell wählbar.
• Einfache Anpassung: Kennwerte werden durch Innenblenden, Schalldämmelemente und den Außenwandanschluss definiert.
• Optimierte Planung: Produktspezifische Diagramme erleichtern die Auslegung.
