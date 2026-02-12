Der PureALD von Pluggit ist die ideale Lösung für Wohnräume mit hohen Schallschutzanforderungen. Entwickelt für den Neubau und die Sanierung, bietet er dauerhafte und kontrollierte Zuluft ohne unangenehmes Zuggefühl. Dank der dezenten Blenden aus dem iconVent-Programm fügt er sich unauffällig in jeden Wohnraum ein.

Produktmerkmale:

• Kontrollierte Zuluft: Dauerhafte Frischluftzufuhr ohne Zuggefühl.

• Unauffällige Integration: Dezente Blenden sorgen für ein harmonisches Raumdesign.

• Hoher Schallschutz: Erfüllt Schallschutzklasse 5 und höher dank spezieller Laibungslösung.

• Hohe Zuluftleistung: Zuluftvolumenstrom von bis zu 31 m³/h.

Vorteile des PureALD:

• Nachrüstbar: Perfekt in Kombination mit PluggExVent und Kwait-Abluftsystemen.

• Flexibilität in der Planung: Normschallpegeldifferenz, Volumenstrom und Wandstärke individuell wählbar.

• Einfache Anpassung: Kennwerte werden durch Innenblenden, Schalldämmelemente und den Außenwandanschluss definiert.

• Optimierte Planung: Produktspezifische Diagramme erleichtern die Auslegung.

Mehr erfahren PureALD | Pluggit – Die Wohnraumlüftung.