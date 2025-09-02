02.09.2025  Pressemeldung Alle News von Pluggit

PLUGGIT: PureALD – Dezentraler Zuluftdurchlass für höchsten Komfort

Der PureALD von Pluggit ist die ideale Lösung für Wohnräume mit hohen Schallschutzanforderungen. Entwickelt für den Neubau und die Sanierung, bietet er dauerhafte und kontrollierte Zuluft ohne unangenehmes Zuggefühl. Dank der dezenten Blenden aus dem iconVent-Programm fügt er sich unauffällig in jeden Wohnraum ein.

Produktmerkmale:
Kontrollierte Zuluft: Dauerhafte Frischluftzufuhr ohne Zuggefühl.
Unauffällige Integration: Dezente Blenden sorgen für ein harmonisches Raumdesign.
Hoher Schallschutz: Erfüllt Schallschutzklasse 5 und höher dank spezieller Laibungslösung.
Hohe Zuluftleistung: Zuluftvolumenstrom von bis zu 31 m³/h.

Vorteile des PureALD:
Nachrüstbar: Perfekt in Kombination mit PluggExVent und Kwait-Abluftsystemen.
Flexibilität in der Planung: Normschallpegeldifferenz, Volumenstrom und Wandstärke individuell wählbar.
Einfache Anpassung: Kennwerte werden durch Innenblenden, Schalldämmelemente und den Außenwandanschluss definiert.
Optimierte Planung: Produktspezifische Diagramme erleichtern die Auslegung.

Mehr erfahren PureALD | Pluggit – Die Wohnraumlüftung.

Pluggit GmbH
Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Str.2
81829 München
Deutschland
Telefon:  089 - 411125-0
www.pluggit.com
Anzeigen
ReSus Consult GmbH
Dimplex
UWS Technologie GmbH
Panasonic Marketing Europe GmbH
DOYMA GmbH & Co

ifo:

02.09.2025

Homeoffice bei einem Viertel aller Beschäftigten etabliert
mehr

Quelle: ifo.de

DESTATIS:

29.08.2025

Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im August 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung