Der innovative Luftbefeuchter AeroFresh Plus stellt ein behagliches Wohlfühlklima her. Bild: Pluggit GmbH, München

Der Luftbefeuchter AeroFresh Plus wurde von Pluggit als Ergänzung für Wohnraumlüftungen in Niedrigenergie- und Passivhäusern entwickelt. Die Zusatzkomponente ist mit dem Hauswasseranschluss verbunden und befeuchtet die Zuluft, die in den Wohnraum geleitet wird. Das so verbesserte Raumklima schont Gesundheit, Bausubstanz und Mobiliar. Gleichzeitig reduziert es den Heizbedarf und hilft, teure Ressourcen zu sparen.

Durch Regulieren der Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode lassen sich Augen-, Haut- und Atembeschwerden verringern. Befeuchtete Luft fühlt sich außerdem wärmer an als trockene. Dadurch kann die Raumtemperatur um 2 °C geringer sein, um eine subjektive Wohlfühltemperatur zu erreichen. Der AeroFresh Plus optimiert die Raumluft automatisch gemäß den eingestellten Werten – als ideal gelten 40-45 % relative Feuchte bei 21 °C. Je nach Luftmenge kommt das Gerät mit einem Liter Wasser pro Stunde aus.

Der Aerofresh Plus von Pluggit lässt sich problemlos nachrüsten und herstellerunabhängig mit nahezu jedem Lüftungsgerät kombinieren. Zwei Hygrostate stellen sicher, dass die relative Luftfeuchtigkeit stets unterhalb der vorprogrammierten Werte (maximal 90 %) bleibt. Der AeroFresh Plus ist mit der Trinkwasserleitung fest verbunden, wodurch das manuelle Nachfüllen entfällt. Um im Fall einer Störung die Wasserzufuhr zu unterbrechen, empfiehlt sich zusätzlich der Einbau eines Aquastop-Systems.