iconVent 165 - Dezentrales Einzelraumlüftungsgerät

Der iconVent 165 ist das Nachfolge-Modell des erfolgreichen iconVent 160 und wurde gezielt weiterentwickelt, um Montagefreundlichkeit und Kosteneffizienz zu maximieren. Insbesondere für den sozialen Wohnbau und preissensible Großprojekte bietet der iconVent 165 eine optimale Lösung.

Produktmerkmale des iconVent 165:

Weiterentwicklung des iconVent 160: Verbesserte Montagefreundlichkeit und Kosteneffizienz.

Geringer Wandaufbau: Geeignet für Wandstärken ab 180 mm.

Hoher Gebäudeschutz: Integrierter Feuchtesensor und Wohnungswirtschaftsmodus.

Werkzeuglose Montage: Schnelle und einfache Installation dank des bewährten Pluggit Prinzips.

Kompatibilität: Nahtlose Integration mit allen iconVent Außen- und Innenabschlüssen.

Vorteile des iconVent 165:

Wärmerückgewinnung: Bis zu 91 % Wärmerückgewinnung für maximale Energieeffizienz.

Flexibilität: Steuerung von bis zu 7 Einheiten pro Steuerung möglich.

Volumenstrombalance: Auch bei unpaarigem Betrieb gewährleistet.

Automatikmodus: Feuchtesensor sorgt für optimalen Betrieb im Standardmodus.

Anwendungsbereiche: Ideal für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser.

Effiziente Wärmerückgewinnung

Der iconVent 165 nutzt ein hocheffizientes Verfahren zur Wärmerückgewinnung, das in zwei Phasen abläuft:

Abluftphase: Der Ventilator fördert 50 – 70 Sekunden lang warme, verbrauchte Luft (Abluft) nach außen. Die wertvolle Wärmeenergie wird im keramischen Wärmespeicher zurückgehalten, bis die maximale Kapazität erreicht ist.

Zuluftphase: Der Ventilator ändert seine Drehrichtung und wechselt in die Zuluftphase. Kalte Außenluft wird 50- 70 Sekunden lang durch den warmen Keramikspeicher geführt und als vorgewärmte und frische Zuluft in den Wohnraum befördert. Danach wechselt der Ventilator wieder in die Abluftphase.

