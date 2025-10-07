Bei der Sanierung des 1965 gebauten Einfamilienhauses sorgt das zentrale Komfortlüftungssystem Pluggit AP460 ganzjährig für ein angenehmes Raumklima. Bilder: Pluggit GmbH, München

Bei der energetischen Komplettsanierung eines Einfamilienhauses aus den 1960er-Jahren setzte Familie Neumann auf das zentrale Komfortlüftungssystem Avent P460 von Pluggit. Die Wahl fiel bewusst auf ein System mit Wärmerückgewinnung, Feuchtefühler, Sommerbypass und Schalldämpfer, um ein ganzjährig angenehmes Raumklima zu gewährleisten – auch in Autobahnnähe.

Das Herzstück der Anlage bildet ein Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium. Dieser gewinnt bis zu 85 % der Wärmeenergie aus der Abluft zurück und überträgt diese auf die frische Außenluft. So bleibt die Wärme im Haus, während verbrauchte Luft abgeführt wird.

Das ist der entscheidende Beitrag zur Reduktion der Heizkosten und zur Energieeffizienz des sanierten Gebäudes. Im Sommer sorgt ein automatischer Bypass dafür, dass kühlere Außenluft direkt ins Haus gelangt, ohne durch den Wärmetauscher zu strömen – ideal für die nächtliche Abkühlung.

Die technische Planung übernahm Pluggit selbst. Dabei nutzten sie vorhandene bauliche Strukturen wie einen stillgelegten Schornstein und bestehende Deckendurchbrüche für die Luftverteilung. Luftkanäle wurden unter abgehängten Flurdecken verlegt und Luftauslässe mit PluggLine Designblenden iQoanda ausgestattet. Diese ermöglichen eine zugfreie Quelllüftung durch den Coanda-Effekt.

Besonderes Augenmerk lag auf der unauffälligen Integration: Außen- und Fortluft werden über erdgleiche Edelstahlauslässe geführt, welche die ruhige Fassadenoptik erhalten. Die Steuerung erfolgt komfortabel über die Pluggit App, die neben Luftfeuchte auch VOC-Werte und Temperaturen überwacht.

Dank der modularen Komponenten wie dem PluggFlex-Kanal und der durchdachten Planung konnte die Lüftungsanlage effizient mit den übrigen Sanierungsmaßnahmen kombiniert werden – ohne zusätzlichen baulichen Aufwand. Das Ergebnis: Ein energieeffizientes, gesundes und leises Wohnklima für die ganze Familie.

