Seit 30 Jahren steht Pluggit für wegweisende Lösungen im Bereich der kontrollierten Wohnraumlüftung. Was vor drei Jahrzehnten begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte „Made in Germany“ entwickelt – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Wohnkomfort.

Die Gründung der Pluggit GmbH 1995 markierte den Start einer Erfolgsgeschichte in der Wohnraumlüftung. Heute zählt Pluggit zu den führenden Anbietern zentraler und dezentraler Lüftungslösungen für Neubauten und Sanierungen. Seit 2013 Teil der Soler & Palau Ventilation Group, bleibt Pluggit als Marke mit Sitz in München fest in Deutschland verwurzelt – mit einem Team, das täglich an frischer Luft für gesunde Wohnräume arbeitet.

In den vergangenen Jahren hat Pluggit sein Portfolio konsequent erweitert. Mit dem einheitszentralen Lüftungssystem PluggPlan für Mehrgeschosswohnbauten, der digitalen Pluggit Academy mit eigenem Studio sowie der Einführung der neuen Produktlinie PluggCompact zeigt das Unternehmen seine Innovationskraft. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Abluftlösungen wie PluggExVent, PureALD und Kwait. Diese ermöglichen individuelle und bedarfsgerechte Konzepte. Darüber hinaus erweitern das zentrale Lüftungssystem PluggEasy und das dezentrale Lüftungssystem iconVent das Portfolio um eine flexible Lösung für die kontrollierte Wohnraumlüftung – ideal in der Sanierung und im Neubau.

„Dank der Innovationskraft, dem Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer langjährigen Branchenerfahrung sehe ich große Chancen, das Thema Wohnraumlüftung noch stärker in den Fokus zu rücken“, erklärt Geschäftsführer Matthias Reitzenstein. „Unser Ziel ist es, Pluggit im deutschsprachigen Raum als führenden Anbieter für Lüftungstechnik weiter zu etablieren und den Unternehmenserfolg nachhaltig zu gestalten.“

Weitere Informationen zu den Produkten von Pluggit gibt es auf der Website unter pluggit.com.