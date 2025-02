Vom 17. Bis 21. März 2025 eröffnet die ISH 2025 wieder in Frankfurt am Main ihre Tore. Bei der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft können Fachbesucher hautnah Produktinnovationen erleben und mit den Ausstellern in persönlichem Kontakt treten. In Halle 8 Stand D68, am Stand des Mutterkonzerns S & P Sistemas de Ventilación S. L. U., zeigt Pluggit sowohl Neuheiten als auch Highlights für die Sanierung.

Im Fokus der Messepräsentation stehen die Produkte rund um das Sanierungsgeschäft, wie etwa das neue dezentrale Lüftungsgerät PluggCompact. Durch seine kompakten Abmessungen (615 x 364 x 231 mm) und seine einfache Inbetriebnahme und Wartung mit NFC-Technologie kann das Gerät für unterschiedlichste Bauprojekte zügig eingesetzt werden. Er bietet flexible Montagemöglichkeiten – egal ob voll-, teilintegriert oder als Aufputzmontage – und ist somit bestens für den Einsatz in Sanierungsobjekten geeignet.

Neben dem PluggCompact werden auch andere bewährte Produkte aus dem Hause Pluggit vorgestellt, wie das einheitszentrale Wohnraumlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung PluggPlan und die dezentralen Lösungen der Serie iconVent.

Weitere Informationen zum Produkt gibt es auf der Website unter pluggit.com.