PluggEasy – Effizient, flexibel, komfortabel

Die PluggEasy-Serie bietet eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, die sich ideal für Ein-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser eignet. Mit ihrer bewährten Technologie sorgt sie für ein gesundes Raumklima, Energieeffizienz und einfache Handhabung – perfekt für Neubauten und Sanierungen.