PluggEasy – Effizient, flexibel, komfortabel
Die PluggEasy-Serie bietet eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, die sich ideal für Ein-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser eignet. Mit ihrer bewährten Technologie sorgt sie für ein gesundes Raumklima, Energieeffizienz und einfache Handhabung – perfekt für Neubauten und Sanierungen.
Highlights:
- Flexibilität: Wand- und Deckengeräte mit Nennluftvolumina von 80–380 m³/h, ideal für unterschiedliche Wohnungsgrößen und Grundrisse.
- Montagefreundlichkeit: Leichtes Gerätedesign, Plug-&-Play-Zubehör und flexible Anschlussmöglichkeiten, z. B. Zuluftöffnung nach unten.
- Komfortable Bedienung: Hochwertiges, abnehmbares Display mit Automatik-Modi, Wochenprogrammen, Partymodus und einfacher Filterwechsel ohne Werkzeug.
- Effizienz: Optimierte Ventilatoren, hohe Wärmerückgewinnung und förderfähige ErP-Werte.
- Smart vernetzt: Steuerung per Smartphone oder Tablet für maximalen Bedienkomfort.
Die PluggEasy-Serie kombiniert Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und flexible Einsatzmöglichkeiten – eine Lösung, die den Anforderungen moderner Wohnkonzepte gerecht wird.
Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Str.2
81829 München
Deutschland
Telefon: 089 - 411125-0