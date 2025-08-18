18.08.2025  Pressemeldung Alle News von Pluggit

PluggEasy – Effizient, flexibel, komfortabel

Die PluggEasy-Serie bietet eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, die sich ideal für Ein-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser eignet. Mit ihrer bewährten Technologie sorgt sie für ein gesundes Raumklima, Energieeffizienz und einfache Handhabung – perfekt für Neubauten und Sanierungen.

Highlights:

  • Flexibilität: Wand- und Deckengeräte mit Nennluftvolumina von 80–380 m³/h, ideal für unterschiedliche Wohnungsgrößen und Grundrisse.
  • Montagefreundlichkeit: Leichtes Gerätedesign, Plug-&-Play-Zubehör und flexible Anschlussmöglichkeiten, z. B. Zuluftöffnung nach unten.
  • Komfortable Bedienung: Hochwertiges, abnehmbares Display mit Automatik-Modi, Wochenprogrammen, Partymodus und einfacher Filterwechsel ohne Werkzeug.
  • Effizienz: Optimierte Ventilatoren, hohe Wärmerückgewinnung und förderfähige ErP-Werte.
  • Smart vernetzt: Steuerung per Smartphone oder Tablet für maximalen Bedienkomfort.

Die PluggEasy-Serie kombiniert Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und flexible Einsatzmöglichkeiten – eine Lösung, die den Anforderungen moderner Wohnkonzepte gerecht wird.

www.pluggit.com/produkte/pluggeasy/

Pluggit GmbH
Pluggit GmbH
Valentin-Linhof-Str.2
81829 München
Deutschland
Telefon:  089 - 411125-0
www.pluggit.com
