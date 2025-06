Mit dem PluggCompact erweitert Pluggit sein Portfolio um ein dezentral arbeitendes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, das speziell für Sanierungen, Nachrüstungen und modulare Wohnkonzepte entwickelt wurde. Das Gerät erreicht eine Wärmerückgewinnung von bis zu 85 % bei 56 m³/h Luftvolumenstrom – und das bei einem Schalldruckpegel von unter 29 dB(A).

Dank wahlweise thermischem Wärme- oder Enthalpietauscher kann der PluggCompact auch zur Feuchterückgewinnung eingesetzt werden. Drei Installationsvarianten (Aufputz, teil- und vollintegriert) ermöglichen eine flexible Anpassung an die bauliche Situation. Die kontaktlose Inbetriebnahme und Wartung per App macht das System besonders servicefreundlich – ideal auch für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen.

Weitere technische Merkmale:

Kompakte Maße: 615 x 364 x 231 mm

Vier Lüftungsstufen , u. a. mit Boost- und Automatikmodus

, u. a. mit Boost- und Automatikmodus Vorheizregister optional für zuverlässigen Betrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen

weitere Informationen unter: PluggCompact | Pluggit – Die Wohnraumlüftung.

Effiziente Wohnraumlüftung trotz Einflugschneise? Kein Problem mit PluggPlan.

Bei der umfassenden Schallschutzsanierung in Blankenfelde-Mahlow wurde für 144 Wohneinheiten ein zentrales Lüftungssystem installiert – direkt unter der Einflugschneise eines Flughafens.

Die Herausforderung: Die Frischluftversorgung musste gewährleistet werden, ohne die strengen Anforderungen an den Luftschallschutz zu gefährden.

Die Lösung: Das flache und flexible Luftverteilungssystem PluggPlan.

Ergebnis:

✔ Erfüllung der hohen Schallschutzanforderungen gemäß DIN 4109

✔ Bedarfsgerechte, energieeffiziente Lüftungslösung für alle Wohneinheiten

✔ Einbau in abgehängte Decken mit minimaler Aufbauhöhe

✔ Deutlicher Mehrkomfort für Bewohner trotz Fluglärm

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie moderne Lüftungstechnik, präzise Planung und enge Zusammenarbeit mit allen Gewerken zu nachhaltigen und komfortablen Lösungen führen.

Schallschutz-Sanierung | Pluggit – Die Wohnraumlüftung.

Effizient lüften, Energie sparen, Komfort steigern – Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung macht den Unterschied!

Unsere neue Vergleichsgrafik verdeutlicht die Vorteile gegenüber herkömmlicher Fensterlüftung:

Fensterlüftung verursacht Wärmeverluste, steigert den Energieverbrauch und erhöht die Lärmbelastung.

Geschlossene Fenster führen oft zu schlechter Luftqualität und Schimmel – mit negativen Folgen für Gesundheit und Bausubstanz.

Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt dagegen für kontinuierlich frische Luft, angenehme Temperaturen und eine Wärmerückgewinnung von bis zu 95 % – für einen effizienten Energieeinsatz.

„Wir haben eine Riesenchance, mit der Wohnraumlüftung unseren Beitrag zur Wärmewende zu leisten“, betont Uwe Schumann, Leiter Verbandsarbeit und Wissensmanagement bei Pluggit.

Die Technologie unterstützt nicht nur Deutschland und Österreich, sondern ganz Europa auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand.

Mehr Wohnkomfort, weniger Energieverbrauch, bessere Luftqualität – und ein wichtiger Schritt für die Klimaziele.

Mehr erfahren: www.pluggit.com/