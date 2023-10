Schlicht und einfach gehalten erfüllt sie doch alles, was es für das komfortable Baden braucht. Dazu gehören u.a. eine leicht geneigte Rückenlehne auf beiden Seiten für das Duo-Baden und die Ablagefläche für Shampoo und co.

Die festintegrierte, fugenlose Schürze ist abgerundet und verläuft nicht konisch, sondern mit senkrechter Linie Richtung Boden.

Die Badewanne wird aus Sanitäracryl gefertigt. Ein Material, welches eine porenfreie Oberfläche hat und somit glatt aber rutschfest, bruchfest sowie schlag- und stoßunempfindlich ist. Feine Kratzer bleiben durch das durchgefärbte Material unauffällig. Ein weiterer großer Pluspunkt ist das geringe Gewicht, welches einen leichten Transport und Einbau gewährleistet und unnötig schweres Tragen erspart.

Erhältlich ist die Badewanne wahlweise in linker oder rechter Ausführung für eine Platzierung in der Ecke oder als Vorwand-Version, um losgelöst mittig vor der Wand platziert zu werden. Zudem gibt es die Salm jeweils in drei verschiedenen Maßen:

150 x 70 cm – Bodenlänge 108 cm – 175 Liter Volumen (ohne Person)

160 x 70 cm – Bodenlänge 119 cm – 190 Liter Volumen (ohne Person)

170 x 75 cm – Bodenlänge 127 cm – 230 Liter Volumen (ohne Person)

Sie möchten mehr erfahren? Schauen Sie doch gerne in unseren neuen Produktkatalog rein oder nutzen Sie unseren Onlineshop