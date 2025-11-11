Die Plattenheizkörper RADIK werden in 6 Grundausführungen hergestellt, von denen anschließend die einzelnen Modelle ausgehen.

Die grundlegende Ausführung der Plattenheizkörper RADIK:

Ausführung KLASIK (KLASIK, KLASIK-R, KLASIK-Z)

– Heizkörper mit Seitenanschluss und einer geformten Vorderplatte

– Heizkörper mit der integrierten inneren Rohrverteilung und dem Ventileinsatz, mit unterem Anschluss und mit der geformten Frontplatte

– Heizkörper mit Seitenanschluss (Ausführung KLASIK) oder mit unterem Anschluss (Ausführung VENTIL KOMPAKT) und mit einer glatten Frontplatte

– Heizkörper mit Seitenanschluss (Ausführung KLASIK) oder mit unterem Anschluss (Ausführung VENTIL KOMPAKT) und mit fein profilierter Frontplatte

– Senkrecht orientierter Heizkörper ohne Ventileinsatz mit dem unteren Mittelanschluss und mit der glatten oder feinprofilierten Frontplatte

– Heizkörper ohne Zusatzflache, Seitenabdeckungen und oberes Gitter mit Seitenanschluss oder mit unterem Anschluss und mit einer geformten oder glatten Frontplatte

Die Plattenheizkörper RADIK in der Ausführung PLAN, LINE und VERTIKAL verfolgen mit ihrer Konstruktionslösung eine Verbesserung des Designs und der Wirkung des Heizkörpers im Interieur und stellen eine Inspiration für anspruchsvolle Kunden und Innenarchitekten dar.

Die Heizkörper RADIK HYGIENE wurden im speziellen Prüflabor getestet und bekamen die Zulassung für den Einsatz in Sanitäreinrichtungen und weiteren Betrieben, die hohem Anspruch an Hygiene und Sauberkeit stellen.

RADIK-Produkte sind eine Garantie für Qualität. Das Bestätigen wichtige Bescheinigungen, die durch LGA Nürnberg (Bescheinigung für den Einbau in Schulen und Kindergärten) erteil wurden oder Registration bei nationalen Gütezeichen RAL (Deutschland).

VORTEILE BEI HEIZKÖRPERN KORADO

verlängerte Garantiezeit

langjährige Nutzungsdauer

geeignet für Heizung mit erneuerbaren Energiequellen

geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme

präzise Oberflächengestaltung

hohe Widerstandsfähigkeit gegen Überdruck

geringes Wasservolumen

geringes Gewicht

Mehrzweckfunktion der Verpackung

Qualitätsgarantie für die Produkte und Dienstleistungen durch die ISO 9001

