Damit bezahlbarer Wohnraum langfristig zur Verfügung steht, investiert Covivio regelmäßig in seinen Gebäudebestand. Geblieben ist bei diesem modernisierten fünfgeschossigen Wohngebäude in Berlin-Wilmersdorf das uniforme Fassadenbild. Fotos: AEG Haustechnik

Plattenbauten haben ihr negatives Image längst abgelegt. Gerade in Metropolen wie Berlin erleben sie eine Renaissance – nicht nur wegen ihres erschwinglichen Wohnraums, sondern auch aufgrund gezielter Sanierungen, die sie in moderne, komfortable Lebensräume verwandeln. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die zukunftsweisende Modernisierung eines Wohngebäudes aus dem Jahr 1957 im Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Das Immobilienunternehmen Covivio hat hier, direkt am malerischen Fennsee, eine Altbau-Sanierung durchgeführt, die eindrucksvoll zeigt, wie nachhaltige Modernisierung und zeitgemäßer Wohnkomfort Hand in Hand gehen können.

Das fünfgeschossige Gebäude beherbergt 29 modernisierte 1- bis 5-Zimmerwohnungen, die von Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen bewohnt werden. Die Herausforderung bestand darin, den Umbau der Wohnungen, die während der Modernisierung durchgehend bewohnt waren, so effizient und für die Mieter so angenehm wie möglich zu gestalten. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Umrüstung der dezentralen Warmwasserbereitung. Anstelle alter Boiler, die viel Energie verbrauchten, aber nur begrenzten Komfort boten, entschied sich Covivio für moderne, elektronische Durchlauferhitzer der Marke AEG. Diese garantieren nicht nur eine konstante Warmwassertemperatur, sondern ermöglichen auch ein einfaches Handling. Vor allem aber sparen sie erheblich Wasser und Energie ein – ein Gewinn für die Umwelt und die Bewohner gleichermaßen.

Rainer Langenhorst, Geschäftsführer und technischer Leiter bei Covivio, betont die positiven Aspekte der gewählten Lösung: „Die Modernisierung im bewohnten Bestand ist stets eine große Herausforderung. Da ist es förderlich, wenn sich Warmwassergeräte schnell und einfach installieren lassen. Auch deshalb setzen wir auf die Marke AEG.“ Ein bedeutender Vorteil der neuen Lösung liegt in der unkomplizierten Montage mittels praktischer Montageschiene, Schnelldrehverschluss für schnelles Festziehen der Geräterückwand und dem Steckplatz-Jumper zur sekundenschnellen Festlegung der wählbaren Leistung von 18, 21 oder 24 kW. Außerdem lassen sich die Geräte intuitiv bedienen. Gerade in einem Haus mit vielfältiger Mieterschaft ist es essenziell, dass moderne Technik nicht nur effizient, sondern auch nutzerfreundlich ist.

Mit seiner gradgenauen Temperaturregelung sorgt der AEG Durchlauferhitzer DDLE LCD für höchsten Komfort. Eine clevere Zusatzfunktion ist das Farbwechsel-Display, das bei Temperaturen über 42 °C von Blau auf Rot umschaltet und so visuell vor Verbrühungen warnt. Die Warmwassertemperatur lässt sich stufenlos einstellen und ist direkt im Display ablesbar – ein echtes Plus an Komfort und Sicherheit. Darüber hinaus überzeugt das Gerät mit einer intelligenten Selbstdiagnose-Funktion, die eine einfache Wartung ermöglicht. Der AEG Durchlauferhitzer DDLE LCD eignet sich dabei zur Versorgung von Waschtischen, Duschen, Küchenspülen und, ab einer Leistung von 21 kW, auch für Badewannen. Er bietet ein erhöhtes Zapfvolumen und hält die Wassertemperatur konstant, was den Komfort für die Bewohner deutlich steigert.

Dass die Durchlauferhitzer von AEG Haustechnik nicht nur für Komfort, sondern auch für höchste Qualitätsstandards stehen, zeigt sich an jedem Detail. Alle Komponenten, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, bestehen aus zertifizierten, gesundheitlich unbedenklichen Materialien. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung sämtlicher relevanten Normen und Richtlinien, darunter DIN, EN, VDE und DVGW. Zusätzlich werden die Geräte strengen Funktionsprüfungen unterzogen, sowohl nach internen Werksvorgaben als auch durch unabhängige Prüfstellen. So wird sichergestellt, dass sie in jeder Hinsicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Die Sanierung des Wilmersdorfer Wohnhauses verdeutlicht, wie sich modernes Wohnen im Altbau erfolgreich gestalten lässt. Die Kombination aus nachhaltigen Investitionen, energieeffizienten Lösungen und zeitgemäßem Wohnkomfort zeigt: Plattenbauten sind nicht nur ein bauhistorisches Phänomen, sondern auch ein zukunftsfähiger Bestandteil der urbanen Zukunft.

Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer