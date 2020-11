Die neue Designserie PLAN SMART von nie wieder bohren. setzt spannende Akzente in modernen, exklusiven Badezimmern. Farbige Abdeckrosetten heben die verchromten Accessoires hervor, unterstützen aktuelle Wohntrends und lassen in Kombination mit der millionenfach bewährten Profi-Klebetechnik maximale Flexibilität sowohl in der farblichen Raumgestaltung als auch der Positionierung in einer modernen Architektur, bei Neubauten und Sanierungen zu.

Die unterschiedlichen Serienelemente von PLAN SMART lassen sich flexibel und für jede Raumgröße passend zusammenstellen und mit allen aktuellen Armaturen und Badmöbeln kombinieren. Farbige Akzente bei der Abdeckrosette, hier ist der farbige Standard mattschwarz, stellen ein besonderes Designhighlight dar und stehen in modischem Kontrast zum glänzenden Chrom der Accessoires. Die weitere Standardausführung Chrom-Chrom fügt sich geschmackvoll in jedes Badezimmerkonzept.



Die Kombination aus Silber und Schwarz passt nicht in Ihr Farbkonzept?

Sie hätten die Abdeckrosette lieber passend zu Ihrem Markenauftritt?

Oder sollen die Rosetten statt matt lieber glänzend sein? – Sonderanfertigungen in den verschiedensten RAL-Farben oder mit einer anderen Oberfläche sind auf Anfrage möglich.

Die innovative, professionelle nie wieder bohren. -Befestigungstechnik, bestehend aus Hochleistungskleber und Spezialadapter, ist bei allen PLAN SMART-Accessoires inklusive. Sie ermöglicht eine geprüfte und dauerhaft sichere, aber dennoch reversible Montage aller wandverbundenen Ausstattungselemente.

Mehr zur Serie finden Sie auf unserer Internetseite oder sprechen Sie uns an und informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Serie.