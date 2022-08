Mit etwa 450 Produkten ist PLAN die umfangreichste Accessoires Collection der Premiummarke KEUCO. Die Collection bietet vielfältige Produkte sowohl für Privatbäder als auch für Hotel- und Objektbäder aller Art bis hin zur barrierefreien Badgestaltung.

Ein Kosmetikspiegel steht auf der Beliebtheitsskala täglicher Accessoires für die Schönheitspflege ganz oben – sei es zuhause oder im Hotel. Der PLAN Kosmetikspiegel von KEUCO ist dank innovativer Gelenktechnik perfekt abgestimmt auf die Wünsche des Betrachters. Die beidseitige Verspiegelung – mit einfacher Verspiegelung und fünffacher Vergrößerung – sowie das schlanke, edle Design lassen keine Wünsche offen. Der Kosmetikspiegel ist in glänzendem Chrom, Aluminium-finish sowie in edlem Schwarz matt erhältlich.



Man kann es drehen und wenden wie man will: Mehr Flexibilität geht nicht. Der PLAN Kosmetikspiegel brilliert vor allem durch seine raffinierte Gelenktechnik, so dass er sich flexibel dreidimensional verstellen lässt. Der Spiegel kann in der Höhe, zur Seite und in der Neigung optimal ausgerichtet werden. An seinem eleganten Griff lässt er sich in alle Richtungen drehen und schwenken, ohne dass man die Spiegelfläche berührt. Die äußerst solide Wandbefestigung sowie die hochwertige Qualität lassen ihn für viele Jahre zu einem unverzichtbaren Begleiter im Bad werden. Die robuste Gelenktechnik macht ihn auch bei häufiger Nutzung, wie beispielsweise in Hotelbädern, zu einem perfekten Ausstattungsgegenstand. Das attraktive und nützliche PLAN Accessoire wertet vorhandene und neue Bäder auf: ein Kosmetikspiegel, der überall montiert werden kann, wo man einen Spiegel mit Vergrößerung benötigt.



Ein kurzes Video finden Sie hier.