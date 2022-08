Schätzungen zu Folge werden bis zu 80 Prozent der Infektionen über Keime von Händen übertragen, im Krankenhaus sogar zu etwa 90 Prozent. Zur Verhütung von Infektionen ist die hygienische Handdesinfektion eine effektive Maßnahme. Auf öffentlichen Toiletten z.B. in Raststätten, Flughäfen oder Kaufhäusern, vor allem aber in Krankenhäusern, finden sich daher Desinfektionsmittelspender. Der wandmontierte PLAN Desinfektionsmittelspender von KEUCO setzt neue Maßstäbe im Design funktionaler Objektaccessoires.













































Mit dem Desinfektionsmittelspender in Chrom oder Aluminium silber-eloxiert ergänzt KEUCO das Accessoires-Sortiment der Serie PLAN. Die intuitive Bedienung erfolgt mechanisch über einen Hebel. Optional kann eine Tropfschale montiert werden. Der Spender ist für verschiedene 0,5 Liter Euronormflaschen geeignet. Im vorderen Sichtfenster lassen sich die Inhaltsstoffe und der Füllstand des Desinfektionsmittels schnell ablesen. Das Desinfektionsmittel kann einfach durch Abnehmen des Gehäuses getauscht werden.



Die Serie PLAN von KEUCO bietet vielfältige Lösungen für Privat- und Hotelbäder sowie öffentliche Sanitärbereiche. Durch ihre anspruchsvolle Ästhetik, höchste Funktionalität und herausragende Qualität avancierte die Collection PLAN bei Architekten, Planern und Installateuren zum begehrten, modernen Klassiker.