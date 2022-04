Pressemeldung

Rekordwerte bei Strompreisen lassen viele Immobilienbesitzer immer häufiger über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage nachdenken. „Wer sich ein stückweit unabhängig von der Preisentwicklung am Markt machen will und für den dabei auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine Rolle spielen, hat mit dieser Methode der Stromerzeugung eine Topalternative an der Hand“, hebt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik, hervor.

Um das Serviceangebot seiner Gesellschafter noch attraktiver zu machen und Kund:innen damit den Entscheidungsprozess zu erleichtern, bietet die mitgliederstärkste Verbundgruppe der SHK-Branche ihren Partnern gemeinsam mit der CRONBANK die Möglichkeit, Photovoltaikanlagen zusätzlich mit einer Versicherung auszustatten. Denn wer solch eine Investition tätige, wolle sichergehen, dass sein wertvolles Kapital auch unter den besten Bedingungen angelegt sei, so Stefan Ehrhard. Die Photovoltaikversicherung garantiert Schutz vor vielen Schäden, die sich mit der Inbetriebnahme einer Anlage weder vorhersagen, noch vermeiden lassen. Ergänzt wird das umfassende Leistungspaket mit niedrigem Selbstbehalt durch ein zusätzliches Plus: die Mitversicherung von Stromspeichersystemen, Ladestationen und -säulen.

Die Anschaffung einer Anlage lohnt sich für Verbraucher also in vielerlei Hinsicht. Und interdomus Gesellschafter profitieren, weil sie ihr Image als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner auch in puncto alternative Stromerzeugung stärken und weiter ausbauen können.