Die Unterkonstruktion für PV-Wechselrichter wird vormontiert und sofort gebrauchsfertig geliefert, für eine einfache und schnelle Montage vor Ort. ©GOLDBECK

Vollständig vormontierte Unterkonstruktionen für PV-Wechselrichter erweitern das Walraven-Sortiment für Montagelösungen auf dem Flachdach. Bereits gebrauchsfertig geliefert, ist das 1.000 x 1.120 Millimeter große Befestigungssystem vor Ort schnell und einfach installiert.

Sichere und geprüfte Konstruktion

Hochkorrosionsbeständige, nach EN 1363-1 brandgeprüfte und EPD-zertifizierte Walraven RapidStrut® Montageschienen ständern den PV-Wechselrichter sicher auf dem Flachdach auf. Vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und direkter Sonneneinstrahlung schützt ein Trapezblechdach.

Einfacher Zugang für Wartung

Für eine einfache Installation des Wechselrichters kann das Schutzdach auf einer Seite gelöst und aufgeklappt werden. Zwei im Lieferumfang enthaltene Verschraubungs-Sets in der Gewindegröße M10 binden das Gerät an.

Wartungen am PV-Wechselrichter sind einfach von der Rückseite des Moduls möglich.

Integrierte Kabelführung

Der Kabelführung dienen zwei Schienen mit einer Nutzlänge von bis zu 90 Zentimetern. Drei mitgelieferte Walraven Bifix® G2 Rohrschellen, mit einem Durchmesser von 25 bis 28 Millimetern, sind darauf flexibel platzierbar. Auch größere Schellenabmessungen sind bei Bedarf möglich.

UV-beständige Montagefüße mit Schallschutz

Die neuen, nach EN ISO 16474-3:2014-02 zertifiziert UV-beständigen Walraven Yeti® A Dämpfungssockel verfügen über hervorragende Lastverteileigenschaften und sind problemlos auf allen gängigen Arten von Dachuntergründen verwendbar.

Lärm und Schwingungen verringern diese Montagefüße mit geprüftem Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN ISO 10140-3 mit bis zu 33 dB(A) Einfügungs-dämpfung.

Durchdringungsfreie Aufständerung

Durchdringungslose Aufständerung schont wasserundurchlässige Dachmembranen und trägt somit zur Sicherheit und Langlebigkeit der Gebäudeinstallation bei.

Flexible und nachhaltige Befestigungslösungen

Walraven Montagesysteme für Flachdachinstallationen passen sich flexibel Kundenwünschen und bauseitigen Anforderungen an und bieten sichere, nachhaltige und effiziente Befestigungslösungen, wie das Modul für PV-Wechselrichter.

