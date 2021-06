Pressemeldung

Sie erhalten von uns die Lieferung und Verlegung der Systemkomponenten aus einer Hand. Auf Basis der Heizlastberechnung erstellen wir eine Auslegung mitsamt aller Komponenten für den Bodenaufbau, inklusive der Systemplatten, Heizrohre, Randdämmstreifen, Spezialklebeband, Befestigung (ab 80 qm), etc. - zunächst als einlagige Verlegung. Für den erweiterten Fußbodenaufbau, sprich für jede weitere Lage, ist die Zusatz-Dämmung separat zu bestellen und ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Gemeinsam mit Ihnen geplant, kommt unser Team bestens vorbereitet auf die Baustelle, bringt sämtliche Materialien mit, verlegt und übergibt Ihnen die Baustelle mit einem ausführlichen, fotodokumentierten Protokoll. Sie haben das Gewerk in Ihrer Hand und bleiben der erste Ansprechpartner Ihres Endkunden!

Der Ablauf des Verlegeprojektes:

Wir erstellen Ihnen anhand der zu verlegenden Fläche (qm-Zahl) ein Richtpreisangebot.

Erhalten wir von Ihnen den Auftrag, so benötigen wir von Ihnen detaillierte Pläne, Querschnitte und den ENEV-Nachweis.

Daraufhin erstellen wir eine Heizlastberechnung und machen die fachgerechte Auslegung sowie finale Materialzusammenstellung.

Dies mündet im Endpreis des Projektes.

Diesen bestätigen Sie uns final, dann erfolgt die Terminabstimmung für den Verlegeservice.

Zum Umfang gehören:

Genaue Auslegung/Berechnung der FBH und Heizlast mit Plänen

Prüfung der Baustelle, bspw. Höhen

Gestellung u. Lieferung sämtlicher Systemkomponenten (Systemplatte, Rohre, RDS, Nadeln)

Lieferung der Heizkreisverteiler für die Rohinstallation vorab (Verteiler im Verlegepreis nicht enthalten)

Lieferung der Wand-/Verteilerschränke für die Rohinstallation vorab (Schränke nicht im Verlegepreis enthalten)

Termingerechte Baustellenlieferung (Transportkosten, eine Anfahrt im Verlegepreis enthalten)

Lieferung der Premium-Regelungstechnik (nicht im Verlegepreis enthalten)

Fach- und normgerechte Montage

Anschluss der Heizrohre an den Heizkreisverteiler + Abdrücken mit Luft

auf Wunsch Entsorgung des Restmülls gegen Pauschale (nicht im Verlegepreis enthalten)

Beschriftung der Verteilerabgänge

Dokumentation/Protokoll/Bilder

Gemeinsame Baustellenabnahme

Füllen, Abdrücken nach VDI als Sonderleistung (nicht im Verlegepreis enthalten)

festen Bauleiter und Ansprechpartner für die Auftragsabwicklung

