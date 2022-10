Wir beschäftigen uns seit über 30 Jahren mit Feuerungsersatzteilen, Feuerungstechnik, passenden Messgeräten sowie dem benötigten Zubehör. Getreu unseres Slogans, »Technik ist unser Ding«, liefern wir schnell und einfach das passende Ersatzteil oder helfen Ihnen gerne bei der Suche nach dem passenden Ersatzteil und finden sicher die optimale Lösung.

Oft haben Sie nicht bei jedem Hersteller eine schnelle Bezugsmöglichkeit. Hier helfen wir Ihnen weiter, denn bei uns können Sie mit einem Einkauf natürlich herstellerübergreifend bestellen.

Per Paketdienst kommt die Ware bundesweit zu Ihnen – mittlerweile sogar als klimaneutraler Paketversand. Und wenn es wirklich schnell sein muss, dann gibt es unseren Express-Service.

Wir machen Ihnen das Bestellen einfach!

Ein Beispiel ist die Ölbrenner-Düsenbestellung in unserem Onlineshop. Suchen war gestern. Dank unserer innovativen Darstellung bestellen Sie die Düsen, wie Sie sie „sprechen“. „Null Komma Fünfzig, Sechzig S“ – einfach anklicken, Menge eintragen und in den Warenkorb legen. Schneller und einfacher geht nicht. Lassen Sie sich überzeugen – hier geht’s zu unseren Ölbrennerdüsen.

Unser spezialisierter Fachhandwerker-Onlineshop hilft Ihnen sogar auf der Baustelle. Er ist responsiv, sprich er ist auf jedem mobilen Endgerät (wie Smartphone oder Tablet-PC) optimal bedienbar. Sie können, wenn Sie wollen, direkt von unterwegs bestellen. Aber bitte beachten, Sie benötigen ein Login, damit Sie Preise sehen, zusätzliche technische Informationen herunterladen und bestellen können.

Natürlich erreichen Sie uns auch auf allen anderen Wegen. Ganz egal ob Telefon, Telefax, E-Mail oder Brief, wir stehen Ihnen Rat und Tat zur Seite.

Kennen Sie uns und arbeiten Sie bereits mit uns, dann sind wir stolz. Kennen Sie uns noch nicht, dann laden wir Sie herzlich ein uns zu testen.

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!