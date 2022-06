PFLEGETIPPS: Damit Sie lange Freude an Ihrer Duschwanne haben

Eine morgendliche Dusche zum Wach werden oder am Abend, um den Stress des Tages abzuwaschen, darauf möchten die meisten nicht verzichten. Allerdings ist meistens die Zeit knapp und die Dusche wird ohne Nachreinigung verlassen. Am meisten leidet die Duschwanne durch die Benutzung von Wasser, Seifen und Duschgels. Dabei kann man mit ein paar einfachen Handgriffen und entsprechender Reinigung Schmutz entfernen und sie mit der richtigen Pflege vor Kalk und Rost schützen.

Das Material der Duschwanne entscheidet darüber wie sie sich anfühlt, wie robust und wie pflegeintensiv sie ist. Unsere Mineralgusswannen sind ein Gemisch aus Natursteingranulat und Acryl, dass in jede beliebige Form gegossen und zugeschnitten werden kann. Das Material sieht aus wie Naturstein, ist aber nicht so schwer. Es ist resistent gegen verschiedene Arten von Schmutz, Bakterien und Keime, Verfärbung und Abrieb. Auch nach jahrelanger täglicher Beanspruchung wird das Material nicht spröde. Mineralguss ist sehr beständig und resistent gegen Kratzer. Sollte es einmal zu einer Bruchstelle oder einem Kratzer kommen, lassen sich diese Mängel meist durch einen Fachhandwerker:in fast unsichtbar ausbessern. Rufen Sie uns einfach an und wir beraten Sie gerne.

Auch aus ökologischer Sicht birgt Mineralguss Vorteile gegenüber Acryl. Es kann nämlich wiederverwendet werden. Acryl hingegen kann das nicht und muss nach seiner im Sondermüll entsorgt werden. Sanitäracryl ist ein leichter Kunststoff, der sich angenehm warm auf der Haut anfühlt. Allerdings ist es auch etwas nachgiebig und daher für größere Belastungen nicht so gut geeignet. Aufgrund des geringen Gewichts werden diese Wannen entweder auf dem Boden verschraubt oder sofern eine Fußbodenheizung verbaut ist, mit Silikonen verklebt. Aufgrund seines geringen Eigengewichts ist es aber besonders einfach zu transportieren. Acryl ist generell pflegebedürftiger als Mineralguss, aber trotzdem noch leicht zu pflegen.

Damit Duschwannen, egal aus welchem Material, lange halten und gepflegt aussehen, gilt es einige einfache Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung zu beachten:

nach dem Duschen die Duschwanne mit Wasser nachspülen und direkt Seifenreste entfernen und eventuell mit einem feuchten Bauwolltuch reinigen. Leichtere Verschmutzungen lassen sich mit handelsüblichen, milden Spülmitteln entfernen. Scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Duschwannen aus Acryl sind leichter und weicher Deshalb können auch leicht Kratzer entstehen. Für die Beseitigung von leichten Kratzern empfiehlt sich wachsfreie Autopolitur

nach der Reinigung die Oberflächen gründlich abtrocknen, um die Bildung von Kalk zu vermeiden

Vorsicht bei der Reinigung von Haustiere - damit die Wanne nicht durch die Krallen, kleine Steine und Schmutz zerkratz wird, sollte eine Schutzmatte mit Gumminoppen ausgelegt werden

Während sich die Duschkabine und die Duschwanne noch relativ einfach reinigen lassen, kann dies bei einem Abfluss schon einmal für Probleme sorgen. Dieser wird nämlich gerne bei der Grundreinigung der Dusche vergessen und damit es nicht zu einer Verstopfung, aufgrund von Schmutzpartikeln wie Haaren kommt, sollte auch hier eine regelmäßige Reinigung erfolgen:

den Abfluss regelmäßig mit viel Wasser durchspülen

am besten nach jedem Duschvorgang Haare, sonstige Verschmutzungen oder Rückstände sofort aus dem Abfluss entfernen

Wenn es doch mal zu einer Verstopfung kommt, dann greifen Sie nicht gleich zur Chemiekeule. Der erste Griff im Falle einer Verstopfung sollte der zu einer Saugglocke sein. Auch Hilfsmittel wie zum Beispiel Backpulver und Essig können verwendet werden, um Verschmutzungen zu lösen und um den Abfluss in der Duschwanne oder Duschtasse wieder frei zu bekommen. Sollte das alles nicht helfen und doch ein chemischer Reiniger nötig sein, versuchen Sie ihn möglichst nicht auf die Duschwanne kommen zu lassen und spülen Sie mit viel Wasser nach.

Wenn Sie diese Hinweise und Tipps anwenden, sollten Sie lange Vergnügen an Ihrer Dusche und dem Zubehör haben.