Regelmäßige Pflege ist entscheidend, um Kalkablagerungen und Seifenreste zu vermeiden. Nach jedem Duschen hilft ein kurzer Einsatz eines Duschabzieher, um hartnäckige Flecken zu verhindern und den Reinigungsaufwand zu reduzieren. Für die wöchentliche Reinigung empfehlen sich milde, handelsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.

Speziell formulierte Anti-Kalk-Reiniger sind die ideale Wahl, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Auch Dichtungen und Beschläge sollten nicht vergessen werden. Eine regelmäßige Pflege mit sanften Reinigern sorgt für glänzende Oberflächen und eine langanhaltende Funktionalität.

Noch mehr Tipps und spezifische Pflegehinweise finden sich in der Wartungs- und Reinigungsanleitung, die jeder Kermi Duschkabine beiliegt. Zusätzlich bietet der firmeneigene Onlineshop mit der Reihe PremiumCLEAN eine Auswahl an Reinigungshelfern an, die das Bad mit minimalem Aufwand strahlend sauber halten.

www.kermi-design.com/pflege

Innovatives Detail spart Stunden Arbeit

Ein besonderes Highlight sind Kermi Duschkabinen mit Gleittüren und integrierter Schwenkfunktion. Die Türen lassen sich bequem nach innen schwenken, was den Zugang zu allen Bereichen der Dusche erheblich erleichtert. Sowohl die Innen- als auch die Außenseite der Türen können so gründlich und ohne Aufwand gereinigt werden - eine Innovation, die Stunden an Arbeit spart und höchsten Komfort bietet.

Der Extra-Tipp: Glasversiegelung für längeren Schutz

Bei Kermi Echtglas-Duschkabinen besteht optional die Möglichkeit, diese mit der speziellen Oberflächen-Beschichtung KermiCLEAN auszustatten. Diese hydrophobe Beschichtung erleichtert die Reinigung, da sie das Absetzen von Kalk- und Seifenresten reduziert. Dank der speziellen Behandlung der Gläser perlt Wasser einfach ab, was nicht nur die Pflege erleichtert, sondern auch die Ansiedlung von Bakterien und Krankheitserregern auf dem Duschkabinenglas erschwert.

Mit diesen einfachen Pflegetipps und innovativen Lösungen bleibt das Badezimmer über Jahre hinweg ein Wohlfühlort - stets glänzend sauber und hygienisch.