Pressemeldung

Der Diplom-Betriebswirt bringt umfangreiche Berufserfahrung aus dem Medien- und Kommunikations-Sektor mit. Seine Karriere startete der gebürtige Münchener bei der Payback GmbH. Es folgten Stationen bei Amazon Prime Video sowie die Marketingleitung beim Omnichannel-Händler HSE.

In seiner neuen Position wird Peter Breiling die Umsetzung innovativer Konzepte in einem dynamischen Wachstumsmarkt forcieren und Pluggit in die Marketingwelt von morgen führen. Neben der Planung und Entwicklung von Product-Launch- und Digitalisierungsstrategien fällt auch die Betreuung der PR-Arbeit in sein Ressort. Fundierte Unterstützung erhält Peter Breiling dabei von einem erfahrenen Marketing-Team.