Pressemeldung

Heiko Folgmann, bisher als Director Sales Heating innerhalb der Glen Dimplex Heating & Ventilation (Kulmbach) für den Vertrieb von Wärmepumpen- und Lüftungsprodukten der Marke Dimplex verantwortlich, wurde zum weiteren Geschäftsführer der Glen Dimplex Deutschland GmbH ernannt. Er ist in seiner neuen Position zuständig für die Business Unit Heating and Ventilation.

Von Kulmbach aus werden die Märkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen sowie eine Reihe von Exportmärkten mit einem Produktportfolio abgedeckt, das Wärmepumpen, Speicherheizungen, elektrische Direktheizungen, Warmwasserbereiter und Lüftungsprodukte umfasst.

Heiko Folgmann wird in seiner neuen Funktion an Pamela Bingham, CEO der Glen Dimplex Heating and Ventilation Division, berichten. Sein Verantwortungsbereich umspannt die Funktionen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Service sowie die fachliche Leitung der ausländischen Vertriebsgesellschaften.

Innerhalb von Glen Dimplex Deutschland (GDD) wird der Geschäftsbereich Heating and Ventilation wie bisher mit Dienstleistungen in den Bereichen Produktion, Supply Chain, R&D, Personalwesen, IT und Verwaltung unterstützt. Diese Aktivitäten bleiben unter der Leitung von Clemens Dereschkewitz, als Hauptgeschäftsführer der Glen Dimplex Deutschland GmbH.