Reiner Habermann gestaltete seit März 1993 die Marke Kermi mit. Er begann seine Laufbahn als Marketingreferent im Bereich Export und als Regionalverkaufsleiter Sanitär. Es folgten langjährige Positionen als Exportleiter und Vertriebsleiter Sanitär bei der Kermi GmbH, bevor er im Januar 2022 zum Geschäftsführer und CSO ernannt wurde.

Über viele Jahre hinweg prägte Reiner Habermann die Entwicklung des Sanitärbereiches von Kermi entscheidend und leistete wesentliche Beiträge zur erfolgreichen Ausrichtung des Unternehmens. Sein Fokus lag insbesondere auf dem Ausbau der marktführenden Position von Kermi im Bereich Duschabtrennungen in Europa. Er trug maßgeblich bei zur Steigerung der internationalen Präsenz und zum Ausbau der Digitalisierung von Vertriebsprozessen und Kundenbeziehungen. Darüber hinaus spielte Reiner Habermann eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Ausgliederung und Etablierung von Kermi Duschdesign als eigenständiges Unternehmen. Für seinen langjährigen und engagierten Einsatz sowie seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens wird ihm großer Dank ausgesprochen.

Nachfolgeregelung gewährleistet - Neuer CSO ab Februar 2025

Die Nachfolge wird nahtlos geregelt: Tobias Pieper, bisher als Business­Unit-Leiter Wärmepumpe für Arbonia Climate tätig, übernimmt ab dem 1. Februar 2025 die Funktion des CSO für die Business Unit Glaslösungen. In dieser Rolle wird Tobias Pieper für alle Vertriebs-, Service- und Marketingaktivitäten der Firmen Kermi Duschdesign, Arbonia Glassysteme, Bekon-Koralle und Interwand verantwortlich sein. Tobias Pieper bringt umfangreiche Erfahrungen in der operativen Führung sowie in der Strategieentwicklung und -umsetzung mit.

Die Geschäftsführung der Kermi Duschdesign GmbH wird neben dem bestehenden Geschäftsführer Elmar Limmer durch Markus Hütt, Geschäftsführer Arbonia Doors, ergänzt.

Die Führungsstruktur von Kermi Duschdesign bleibt durch diese nahtlos geregelte Nachfolge und die Möglichkeit einer intensiven Einarbeitung stabil und zukunftsorientiert aufgestellt.