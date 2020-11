Otto Bauer, Geschäftsführer ProÖko, verlässt die GARANT Gruppe zum 31.12.2020. Zeitgleich wird Michael Busch Ansprechpartner für die ProÖko-Handelspartner und Lieferanten in der Vermarktungs- und Kollektionsentwicklung, sowie Brandmanager für die Kollektionsmarke aamu.

Otto Bauer verlässt zum 31.12.2020 die ProÖko Servicegesellschaft mbH, für die er als Geschäftsführer seit 2012 tätig war und die seit 2018 vollständig als 100%ige Tochtergesellschaft in die GARANT Gruppe integriert ist. Zuvor war er von 1999 bis 2012 im Vorstand des europäischen Verbandes der ökologischen Einrichtungshäuser und hatte darüber hinaus von 2001 bis 2017 die Geschäftsführung der ÖkoControl Gesellschaft für Qualitätsstandards ökologischer Einrichtungshäuser mbH inne.

Die GARANT Geschäftsführung bedankt sich bei Otto Bauer für die vielen Jahre der intensiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit, in denen er die Überführung der ProÖko GmbH unter Berück­sich­ti­gung der Interessen der ÖkoControl in die GARANT Gruppe mit Weitsicht und unter enger Einbindung der ProÖko-Partner gemanagt hat, und wünscht ihm für die vor ihm liegenden Aufgaben sowie für seinen weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.

Die Geschäftsführung der ProÖko übernimmt Torsten Goldbecker. Mit dem Ausscheiden von Otto Bauer übernimmt Michael Busch die wesentlichen Verbandsaufgaben für die ProÖko, darunter die Mitgliederbetreuung, die Kollektions- und die Vermarktungs­entwicklung. Als neuer Brandmanager für die Marke aamu ist Michael Busch über seine Vertriebsaufgaben hinaus zukünftig zentraler Ansprech­partner für alle Handelspartner und Lieferanten in der GARANT Gruppe, die die designorientierte und nachhaltige aamu-Kollektion führen bzw. führen möchten.

Michael Busch verfügt über umfassende und langjährige Erfahrung in der Möbelbranche und war zuletzt als Vertriebsleiter bei der Firma Holzschmiede tätig. Davor hat er über 17 Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen des Unternehmens Göhring sowie drei Jahre bei Hülsta vielfältiges Know-how erworben. Er ist ein ausgewiesener und langjähriger Fachmann im Massivholzbereich und nachhaltiges Einrichten. Er genießt bereits großes Vertrauen der ProÖko-Handelspartner, so dass der Übergang ohne Probleme erfolgen wird. Die Geschäftsführung wünscht Michael Busch für seine neue Aufgabe und Verantwortung gutes Gelingen sowie eine angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Handelspartnern und Lieferanten der ProÖko in der GARANT Gruppe.