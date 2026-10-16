Neue Verkaufsgebiete erschließen, den Fachgroßhandel betreuen und das SHK-Handwerk kompetent beraten. Wer für 2027 Wachstum plant, braucht Mitarbeiter, die technische Zusammenhänge verstehen und die Vertriebswege der Branche kennen.

Für Hersteller und Großhändler aus der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbranche lohnt sich deshalb ein frühzeitiger Blick auf die personelle Aufstellung. Neben zusätzlichen Stellen gehören auch anstehende Nachfolgen und interne Veränderungen in die Planung.

Gerade bei spezialisierten Positionen im Außendienst, Key Account Management, in der Vertriebsleitung oder Anwendungstechnik braucht eine Besetzung Vorlauf. Geeignete Kandidaten müssen erreicht, für die Aufgabe gewonnen und sorgfältig ausgewählt werden. Hinzu kommen mögliche Kündigungsfristen und die Einarbeitung in Produkte, Kundenstrukturen und Verkaufsgebiete.

Welche Kompetenzen braucht das Unternehmen 2027?

Entscheidend ist nicht allein die Zahl der benötigten Mitarbeiter. Ein gewachsenes Netzwerk im SHK-Fachgroßhandel, Erfahrung in der Betreuung von Installationsbetrieben oder Sicherheit im Projektgeschäft stellen unterschiedliche Anforderungen an die Suche. Ein klares Aufgabenprofil hilft, gezielt die passenden Menschen anzusprechen.

Als auf die SHK-Branche spezialisierte Personalberatung unterstützt Impledio Unternehmen bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Vermittlung erfolgt rein auf Erfolgsbasis.

Unternehmen, die für 2027 Verstärkung suchen, können sich bereits jetzt unverbindlich mit Impledio über ihren Personalbedarf austauschen.

Ihre Ansprechpartner:

Kay Degenhardt

Senior Personalberater | SHK-TGA

Tel: +49 163 783 96 81

Kay.degenhardt(at)impledio.de

Sarah Rux Graefer

Personalberatung | SHK - TGA

Tel: +49 176 217 531 74

Sarah.rux(at)impledio.de