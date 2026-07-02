Für die regelmäßige Reinigung des Hauswasserfilters wird einfach am Ablauftrichter gedreht und damit die Rückspülung in Gang gesetzt. Dank des patentierten Streifenbürstenprinzips ergibt sich beim Rückspülen des Filters zudem ein doppelter Reinigungseffekt für Edelstahlfiltersieb und Filtertasse. Bild: perma-trade Wassertechnik

Die DIN 1988-200 schreibt vor, dass hinter dem Wasserzähler ein mechanischer Filters einzubauen ist, damit Partikel wie Rostteilchen und Sandkörner aus dem öffentlichen Leitungssystem nicht ins häusliche Rohrsystem „einfließen“ und dort Armaturen und Ventile in der Trinkwasserinstallation schädigen. Damit auch der Filter selbst auf Dauer „sauber“ bleibt, sollte er nach DIN EN 806-5 in einem Intervall von zwei bis sechs Monaten regelmäßig rückgespült werden. Mit der permaster black Rückspülfilter-Produktserie von perma-trade Wassertechnik lassen sich diese Anforderungen sicher und einfach umsetzen. Je nach Kundenwunsch und Komfortbedürfnis sind die Rückspülfilter in verschiedenen Varianten erhältlich.

Wer´s ganz bequem mag und sich nicht weiter mit seinem Hauswasserfilter und dessen Reinigung beschäftigen möchte, wählt einfach die permaster black Automatik-Variante. Dann wird der Rückspülvorgang nach voreingestellten Intervallen regelmäßig automatisch in Gang gesetzt und der Filter reinigt sich zuverlässig und von selbst. Bei dieser Filter-Variante ist allerdings ein Trichtersiphon mit Abwasseranschluss vorzusehen.

Permaster black ist auch als Filter-Druckminderer-Kombination erhältlich. Diese kombiniert die Vorteile der hochwertigen permaster black Rückspülfilter mit einem integrierten Druckminderer. So können Druckschwankungen aus dem Versorgungsnetz ausgeglichen werden und Armaturen und Geräte werden wirkungsvoll vor Schäden geschützt. Weiterer angenehmer „Nebeneffekt“: Eine Reduzierung des Wasserdrucks auf das gewünschte Maß senkt den Wasserverbrauch ohne Komfortverlust.

Auf optimale Reinigungsfunktion „gebürstet“

Die von der DIN EN 806-5 vorgeschriebene regelmäßige Reinigung des Hauswasserfilters lässt sich beim permaster black Rückspülfilter einfach und schnell – im Handumdrehen – erledigen: Um die Rückspülung manuell auszulösen, wird einfach am Ablauftrichter gedreht, dadurch kehrt sich die Fließrichtung des Wassers um und der Filter reinigt sich sozusagen selbst „von innen heraus“. Dank des patentierten Streifenbürstenprinzips ergibt sich während dieses Rückspülvorgangs zudem ein doppelter Reinigungseffekt. Die Streifenbürsten reinigen sowohl Edelstahlfiltersieb wie auch die Filtertasse, das Ganze läuft ohne eine Unterbrechung der Wasserversorgung ab.

Stark. Robust. Hygienisch.

Permaster black Filter zeichnen sich durch besonders hochwertige Materialqualitäten aus und schirmen nicht nur die Hausinstallation vor Schmutzeintrag ab – sie sind auch selbst äußerst robust und langlebig. Dabei ist die schwarz getönte Filtertasse weit mehr als ein Zeichen von Coolness im Keller: sie garantiert optimale Hygiene, indem sie den nötigen Lichtschutz bietet und damit unerwünschter Algenbildung vorbeugt. Trotz „Verdunkelung“ ist die nötige Transparenz gewährleistet, um den jeweiligen Verschmutzungsgrad der Filtertasse erkennen zu können.