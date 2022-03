Pressemeldung

Perma-trade krempelt die Ärmel hoch, um eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Ukraine in Gang zu setzen. Nach Beteiligung an einer regionalen Sachspendenaktion sollen nun weitere Mittel in Fluss kommen: Mit der eigenen Spendenaktion #dashandwerkhilft möchte das Unternehmen 50.000 Euro für die UNO-Flüchtlingshilfe sammeln. Bild: perma-trade Wassertechnik

Nachdem für die Ukraine bereits fleißig Sachspenden unter den perma-trade Mitarbeitern gesammelt wurden, wollen die Wassertechniker aus Leonberg nun noch mehr „Mittel in Fluss bringen“ und haben dafür ein Spendenkonto bei der UNO Flüchtlingshilfe eingerichtet. Das erklärte Ziel ist es, 50.000 Euro zu sammeln und an die Bedürftigen weiter zu geben.

Handwerker sind es gewohnt, einfach die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken, wenn Probleme gelöst werden müssen. Angesichts der humanitären Katastrophe, die durch den Krieg in der Ukraine mitten in Europa losgetreten wurde, mag sich jedoch in diesen Tagen manch einer fühlen, als seien ihm die „Hände gebunden“. perma-trade Wassertechnik möchte dieser Hilflosigkeit durch Handeln entgegenwirken und weitere Nachahmer und „Ärmel-Hochkrempler“ aus der Branche dafür gewinnen. In einem ersten Schritt haben sich die MitarbeiterInnen an der Ukraine-Nothilfe „Helfen statt Hamstern“ der Städte Leonberg und Sindelfingen beteiligt und Sachspenden gesammelt, die nach Polen und Moldawien gebracht wurden, um dort vor Ort zu helfen. Nun geht Geschäftsführer Michael Sautter einen Schritt weiter und nutzt auch sein weit verzweigtes Netzwerk an Kunden, Partnern und weiteren Hilfsbereiten, um für Unterstützung einer perma-trade Spendenaktion zu werben.

Gemeinsam 50.000 Euro sammeln

Unter dem Motto „Das Handwerk hilft!“ hat das Unternehmen ein Spendenkonto eingerichtet. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, mit dieser Aktion 50.000 Euro für die UNO-Flüchtlingshilfe zu sammeln. Die ersten 10 Prozent des Betrags hat perma-trade als Grundstock bereits selbst einbezahlt und freut sich über jeden weiteren Euro. Wer für #dashandwerkhilft spenden und mithelfen möchte, kann dies über die folgende Bankverbindung machen:

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

Verwendungszweck: Das Handwerk hilft

Unterstützer von #dashandwerkhilft erhalten für ihre Spende bei der UNO eine Spendenbescheinigung und werden abschließend darüber informiert, wofür die Spende von der UNO verwendet wurde. Daher sollte in jedem Fall das Spendenstichwort „Das Handwerk hilft“ bei der Überweisung angegeben werden.

Social Media nutzen

Darüber hinaus ruft perma-trade dazu auf, auch über Social Media Kanäle direkt weitere Hilfsbereitschaft zu „verbreiten“ und aktuelle Hilfsaktionen und Aufrufe zu teilen. Auch das Unternehmen selbst hat einen Ukraine-Hilfe-Post auf Instagram und Facebook veröffentlicht und spendet für jeden geteilten Beitrag 10 Euro an "Aktion Deutschland Hilft". Mit Aktionen wie diesen möchte perma-trade weitere Hilfswellen in der Branche schlagen und SHK-Betriebe zu eigenen Aktionen dieser Art inspirieren.