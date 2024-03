Wasser ist farblos, geruchlos und langweilig? Von wegen! perma-trade Wassertechnik beweist mit seiner Kompetenz und vielseitigen Innovationskraft rund um die umweltfreundliche Wasserbehandlung immer wieder aufs Neue, was alles in diesem faszinierenden Element und unserem Lebensmittel Nr. 1 steckt. Und das nicht nur in forschender und technischer, sondern auch in künstlerischer Hinsicht! So ist aus der diesjährigen Malaktion im KreativWerk der Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung wieder eine bunte Vielfalt an unterschiedlichsten Kunstwerken zum Thema Wasser hervorgegangen. Bei der traditionell von perma-trade zum „Tag des Wassers“ veranstalteten Kunstaktion können die KünstlerInnen aus dem Atrio KreativWerk ihrer Kreativität rund ums Thema Wasser freien Lauf lassen. Dabei wird auch jedes Mal wieder ein neues schönes Wassermotiv für die perma-trade Sammeltassen-Edition ausgewählt. Bereits seit 2002 pflegt perma-trade mit der Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung eine enge Form der Zusammenarbeit: Hier entsteht nicht nur immer wieder neue schöne Wasser-Kunst, inzwischen werden auch gut 90 % der perma-trade Produkte in der Werkstatt Leonberg-Höfingen gefertigt.

Wasser für den Frieden

Der von den Vereinten Nationen 1992 initiierte „Tag des Wassers“ findet jedes Jahr am 22. März unter einem anderen Motto statt. In diesem Jahr lautet es „Wasser für den Frieden“ und soll dafür sensibilisieren, dass Wasser ein zentrales Element zur Lösung der größten Herausforderungen der Menschheit ist. Um Klimawandel, Massenmigration und politische Unruhen zu bewältigen, müssen Staaten auch die Zusammenarbeit im Wasserbereich in den Fokus nehmen. Der diesjährige Weltwassertag soll die Aufmerksamkeit auf die weltweit wichtige Bedeutung dieses Rohstoffs lenken und einen Beitrag zu seiner fairen und nachhaltigen Nutzung leisten.