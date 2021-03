Die Kooperation mit der Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung bringt bei perma-trade im wahrsten Sinne des Wortes viel Farbe in den Arbeitsalltag. Dies zeigte auch die von perma-trade initiierte Malaktion zum Tag des Wassers, der all-jährlich am 22. März stattfindet. Bildnachweis: perma-trade Wassertechnik

Wasser ist farblos? Von wegen! Wenn sich perma-trade Wassertechnik und die Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit dem Thema auseinandersetzen, wird´s in jedem Fall bunt. So hat perma-trade Wassertechnik auch in diesem Jahr den Weltwassertag wieder zum Anlass genommen, um mit dem Atrio KreativWerk eine Malaktion ins Leben zu rufen.

Bereits seit 1992 findet am 22. März der Weltwassertag statt. Dieses Jahr steht er unter dem Motto: „Valuing Water – Wert des Wassers“ und soll dazu anregen, sich mit der lebenswichtigen Bedeutung dieser kostbaren Ressource auseinander zu setzen. Einen ganz besonderen Wert misst perma-trade Wassertechnik auch der Zusammenarbeit mit der Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung bei. Seit 2002 pflegen die beiden Unternehmen in Leonberg-Höfingen eine enge Form der Zusammenarbeit, die in dieser Dimension als beispielhaft gelten darf. Mittlerweile werden gut 90 % der perma-trade Produkte in der Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung gefertigt. Hier arbeiten in direkter Nachbarschaft zu perma-trade rund 60 Menschen – nicht nur in der Produktion, sondern auch im KreativWerk, in dem Menschen mit Behinderung ihrer künstlerischen Begabung nachgehen können. Zum Tag des Wassers haben die Atrio-Künstler ihre Kreativität sprudeln lassen und in unterschiedlichster Herangehens- und Malweise eine Vielzahl einzigartiger Kunstwerke geschaffen. Eines dieser Kunstwerke gibt dann jedes Jahr im Nachgang zur Weltwassertag-Malaktion ein neues Motiv für die beliebte perma-trade Kunst-Sammeltassen-Edition ab – und sorgt auf diese Weise dafür, dass Kaffee- und Teetrinker täglich aufs Neue das Thema „Wasser“ in die Hand nehmen.