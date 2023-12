In primus vital 2.1 kombiniert perma-trade Wassertechnik das neue DVGW-zertifizierte Kalkschutzgerät permasolvent primus 2.1 mit einem Vitalisierungsgerät. Dadurch ergibt sich neben einer zusätzlichen Geschmacksverfeinerung des Trink-wassers auch noch eine Korrosionsschutzschichtbildung in in Kupfer- und verzinkten Stahlrohren. Bildnachweis: perma-trade Wassertechnik

Klar: Alle wollen Energiesparen, aber wer hat dabei auch das Thema Kalkschutz im Kopf? Dabei bieten Kalkschutzmaßnahmen in Gebieten mit mittlerer bis hoher Wasserhärte erhebliches Einsparpotenzial! Tatsächlich wurden nach Angaben des Bundesumweltamtes im Jahr 2021 15,8 % der im Haushalt benötigten Energie für die Warmwasserbereitung verwendet. Damit steht die Trinkwassererwärmung gleich nach der Raumwärme auf Platz zwei der Energieverbraucher. Das heißt: Es lohnt sich definitiv, in diesem Bereich den Energiesparhebel anzusetzen!

Hartes Wasser setzt der Trinkwasserinstallation zu

Während die in hartem Trinkwasser enthaltenen Mineralien Magnesium und Calcium für den täglichen Trinkwassergenuss und die Gesundheit durchaus empfehlenswert sind, kann gerade der Härtebildner Calcium der Trinkwasserinstallation massiv zusetzen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der im Wasser gelöste Kalk fällt bei Erwärmung mit steigender Temperatur zunehmend in Form fester, schlecht wärmeleitender Beläge aus. Diese führen in Warmwasserbereitern und den nachfolgenden Wasserleitungen wiederum zu hohen Energieübertragungsverlusten und dadurch zu einem erhöhten Energieverbrauch. So kann bereits ein dünner Kalkbelag von nur 3 mm auf einem Heizelement Energieübertragungsverluste von ca. 30 % verursachen.

Zudem verengt sich der Strömungsquerschnitt in den Leitungen. Dies kann zum Beispiel bis zu einer Blockade des Wasserflusses in Wärmetauschern oder Rohrleitungen führen, was einen kostspieligen Austausch oder aufwändige Maßnahmen zur Entkalkung nach sich zieht. Nicht zu vergessen, die zusätzlichen Stromkosten für eine erhöhte Laufzeit der Ladepumpe. Leider bieten Kalkablagerungen zudem eine ideale Grundlage für Keime und Bakterien und stellen daher auch ein Hygienerisiko im Trinkwasserbereich dar. Mit elektrophysikalischem Kalkschutz von perma-trade lässt sich solchen Risiken und Schadensszenarien effektiv vorbeugen, und dies ganz ohne Einsatz chemischer Zusätze. Und hier gilt definitiv: Weniger ist mehr, denn der umweltfreundliche Kalkschutz in der Gerätekombination primus vital 2.1 bietet gleich dreifachen Mehrwert: Kalkschutz. Trinkwasservitalisierung. Und Korrosionsschutz. Alles in einem!

Starke Kombi: Kalkschutz und Vitalisierung

Beim perma-trade Kalkschutzverfahren mittels elektrophysikalischer Härtestabilisierung bleiben die wertvollen Mineralien wie Calcium und Magnesium im Trinkwasser erhalten. Damit der im Wasser gelöste Kalk jedoch bei Erwärmung keinen Schaden anrichtet, werden aus ihm Kristallisationszentren erzeugt, an denen sich weiterer gelöster Kalk anhaftet. Er wird dann einfach mit dem Wasserfluss ausgespült und Wärmetauscher sowie Rohrwände bleiben dadurch weitestgehend belagsfrei. Die in der Gerätekombination enthaltene Vitalisierungseinheit sorgt zudem mit Verwirbelungs- und Magnetisierungstechnik für eine weitere Geschmacksverfeinerung. Mit primus vital 2.1 kann sich die Kalkschutzmaßnahme somit also gleich noch schmecken lassen!

Noch ein Zusatz-Plus: Korrosionsschutz

Wertvoller „Nebeneffekt“ dieser Vitalisierung ist die Bildung einer Korrosionsschutzschicht in Kupfer- und verzinkten Stahlrohren. So profitieren Kalkschutzsuchende nicht nur von einer zusätzlichen Vitalisierung, sondern haben „ganz nebenbei“ auch noch in eine vorbeugende Maßnahme gegen Korrosionsschäden investiert. Die Trinkwasserinstallation ist umfassend und dauerhaft geschützt und eine optimale Energieeffizenz gesichert.

Kalkschutz der neuen Generation: Größer und effektiver.

Mit den Erfahrungswerten aus über 20-jähriger Kalkschutzkompetenz hat perma-trade Wassertechnik in dieser neuen primus-Geräteserie eine bewährte Technologie weiterentwickelt und in der Wirksamkeit nochmals verbessert. Zum einen rein optisch größer und breiter geworden, verfügt das neue DVGW-zertifizerte Kalkschutzgerät permasolvent primus 2.1 auch über ideale „innere Werte“ für eine neue Bandbreite an Möglichkeiten und kann den Kalk noch effektiver stabilisieren. Das Kalkschutzgerät lässt sich einfach und praktisch montieren, benötigt keinen Abwasseranschluss und überzeugt durch einen geringen Stromverbrauch. Es wird mit einer stabilen Wandhalterung geliefert und kann damit auch an Kunststoffleitungen sicher und einfach installiert werden. Dank einer korrosionsbeständigen Beschichtung in hochwertiger Edelstahloptik ist permasolvent primus 2.1 zudem besonders robust.

Weitere Infos unter: primusvital.perma-trade.de/