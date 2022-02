Pressemeldung

Der permamat ist zurück – mit optimiertem Displaydesign.

Nach einem Design-Update für den intelligenten Befüllautomaten permamat wird die Erstbefüllung von Heizungsanlagen künftig noch einfacher und übersichtlicher. Das moderne Display zeigt alle wichtigen Parameter auf einen Blick an, überwacht den Befüllvorgang automatisch und färbt sich bei erschöpfter Patronenkapazität rot.

Seit vielen Jahren im bewährten Praxiseinsatz, wurde der intelligente Befüllautomat permamat der perma-trade Wassertechnik GmbH vor Kurzem mit einem optimierten Displaydesign ausgestattet. Damit fügt sich der Klassiker auch optisch perfekt in das Gesamtportfolio der perma-trade Heizungswasseraufbereitungssysteme. In Kombination mit den patentierten permasoft Entmineralisierungseinheiten ermöglicht der permamat die einfache, sichere und komfortable Befüllung von Heizungsanlagen mit Füllwasser entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035. Einmal angeschlossen und eingestellt, übernimmt das mobile Gerät alles Weitere automatisch, so dass der Fachhandwerker den Befüllvorgang nicht ununterbrochen überwachen muss. Bei Überschreiten der Kapazitätsgrenzen der Entmineralisierungseinheiten gibt es eine automatische Stop-Funktion. Das integrierte Magnetventil unterbricht dann den Befüllvorgang und das Display färbt sich, schon von Weitem auf einen Blick erkennbar, signalrot, was von einem akustischen Signal begleitet wird.

Extra-Bügel für die perfekte Zusammenarbeit von permamat und permasoft

Bei der Erstbefüllung wird permamat mit der entsprechenden Entmineralisierungseinheit permasoft 5000 bzw. 18000 gemäß DIN EN 1717 an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. permasoft ermöglicht dank der patentierten Dreifach-Wirkung eine Entmineralisierung, Alkalisierung und pH-Wert Stabilisierung in einem Arbeitsschritt.

Die auf der Patrone angegebene Kapazität wird im permamat eingegeben, alles Weitere managed der intelligente Befüllautomat dann selbst: Er zeigt die vor Ort maximal aufbereitbare Wassermenge in Litern auf dem Display an.

Nach vollständiger Befüllung oder bei Erreichen der Kapazitätsgrenze der permasoft Entmineralisierungseinheit unterbricht permamat selbstständig den Wasserfluss. Über den eingebauten Systemdruckschalter erkennt der permamat, wann eine Anlage vollständig befüllt ist, schaltet dann selbstständig ab und zeigt dies auf dem Display an. Auf Wunsch können Fachhandwerker natürlich auch jederzeit eingreifen oder den Befüllvorgang manuell unterbrechen. In diesem Fall wird auf dem Display die Restkapazität der permasoft Entmineralisierungseinheit angezeigt, so dass bei der nächsten Anwendung direkt mit dieser weitergearbeitet werden kann

Beim Design-Update wurde der permamat zudem mit einem praktischen Bügel versehen und kann damit einfach an die permasoft Entmineralisierungseinheit angehängt werden.