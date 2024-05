Bereits zum 26. Mal fand am 28. April 2024 der Ditzinger Lebenslauf zugunsten des Mukoviszidose e.V. statt. Bei der offenen Benefiz-Laufveranstaltung ist jeder Teilnehmende zugleich Spendensammler für seinen eigenen Sponsor, meist sind dies ortsansässige Unternehmen. Auch perma-trade Wassertechnik war wieder als Sponsor mit vielen laufbegeisterten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Start, um im wahrsten Sinne des Wortes „etwas ins Laufen zu bringen“ für die gute Sache und dabei tüchtig Fersengeld zu sammeln. Denn beim Ditzinger Lebenslauf geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um die Anzahl der gelaufenen Kilometer, die man laufen, walken oder einfach gemütlich spazieren kann. Der Spendenerlös kommt dem Mukoviszidose e.V. zugute, der Menschen unterstützt, die von der genetisch bedingten unheilbaren Stoffwechselerkrankung betroffen sind.

Premium-Trinkwasser zum Auftanken zwischendurch

Als regionaler Hersteller umweltfreundlicher Wassertechnik war perma-trade dabei nicht nur „Mitläufer“, sondern stellte auch gleich noch eine Vital-Premium-Trinkwasser-Station zur Verfügung, an der zwischendurch „aufgetankt“ werden konnte. Das Besondere an dieser Zapfstelle: Das Trinkwasser strömt hier durch einen Carbonblockfilter und wird zusätzlich vitalisiert – eine besondere Art der Wasserbehandlung, die bei perma-trade in der Vital Premium Gerätekombination auch zum Untertisch-Einbau in der Küchenzeile erhältlich ist. Dass sich die besondere Premium-Trinkwasserqualität auch schmecken lassen kann, davon konnten sich die Durstigen beim Ditzinger Lebenslauf selbst überzeugen und anschließend frisch betankt weiter ihre Runden drehen.