Strahlend und stellvertretend für das Unternehmen hat Philipp Sautter, Sales Manager International bei perma-trade Wassertechnik, die doppelte Auszeichnung in den Sparten „Employer Brand of the Year“ und „Building & Elements“ bei der Preisverleihung in Berlin entgegen genommen. Bild: perma-trade Wassertechnik

Mit dem German Brand Award zeichnet der Rat für Formgebung Persönlichkeiten und Unternehmen aus, die durch besonders erfolgreiche Markenführung „auffallen“ und in dieser Hinsicht als wegweisend gelten dürfen. Perma-trade konnte auch in diesem Jahr überzeugen und hat die bedeutende internationale Auszeichnung in der Kategorie „Excellent Brands“ gleich zweifach erhalten – als „Employer Brand of the Year“ sowie in der Sparte „Building & Elements“.

Bereits in den 1950er Jahren vom Deutschen Bundestag initiiert, soll der Rat für Formgebung dazu beitragen, Design als relevanten Wirtschafts- und Kulturfaktor zu stärken. In diesem Sinne wird von ihm auch seit 2016 alljährlich der German Brand Award als Branchenpreis für Markenführung vergeben. Die Jury setzt sich aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen zusammen und bewertet die Einreichungen in mehr als 60 Kategorien nach Kriterien wie Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz.

Der Preis für Marken und ihre Macher

Am 13. Juni fand die jüngste Verleihung des German Brand Awards in Berlin statt. Um sich dafür zu qualifizieren, muss man vor allem eines vorzuweisen haben: Eine starke Marke mit einer zielgerichteten und durchdachten Markenführung. Dabei sollte diese insbesondere Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit berücksichtigen – alles Themen, die auch bei perma-trade Wassertechnik als „elementare Werte“ fest in der Unternehmensphilosophie verankert sind und im Alltag „gelebt“ werden. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Leonberg gilt als Pionier auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Wasserbehandlung und konnte in den letzten Jahren auch noch jede Menge Innovationskraft auf dem Gebiet der Heizungswasseraufbereitung freisetzen. Basierend auf den drei Kernwerten Kompetenz, Verantwortung und Nachhaltigkeit werden die Komponenten für perma-trade Produkte vorwiegend aus Deutschland bezogen, der größte Teil wird in enger Zusammenarbeit mit der „Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung“ gefertigt.

Der „Macher“ hinter dieser Marke, perma-trade Geschäftsführer Michael Sautter, betrachtet die diesjährige doppelte Auszeichnung beim German Brand Award wieder einmal als schöne Bestätigung, die eingeschlagenen Wege konsequent weiter zugehen, was bei perma-trade allerdings auch bedeutet: Dinge immer mal wieder anders zu denken und Gewohntes neu zu hinterfragen. „Wir sind weit davon entfernt, uns nun auf unseren Lorbeeren auszuruhen, sondern sehen Markenbildung natürlich ganz klar als fortwährenden Prozess. Die „Marke“ perma-trade ist im Laufe unserer inzwischen über 40-jährigen Firmengeschichte mit uns gewachsen und hat sich mit uns weiter entwickelt. Für uns ist es elementar, dass unsere Produkte nicht nur bestens funktionieren und zum Umweltschutz beitragen, sondern auch gewisse „Werte“ transportieren. Wasser ist eines unserer kostbarsten Güter und wir möchten dies in hochwertigem Design und erstklassiger Produktqualität widergespiegelt wissen und entsprechend wertschätzen. Der German Brand Award zeigt, dass dieses Konzept anscheinend nicht nur für uns aufgeht, sondern auch für Andere. Und wenn wir damit nicht nur Sympathien und Kunden, sondern auch noch mehrfach Preise gewinnen – umso schöner!“ stellt Sautter begeistert fest.

Philipp Sautter, Sales Manager International bei perma-trade, hat die Auszeichnungen stellvertretend für das Unternehmen in Berlin entgegen genommen: „Es war mir eine große Ehre, bei der Preisverleihung dabei zu sein und vor allem: Teil eines so fantastischen Teams zu sein! Was mir als Markenbotschaft vor allem am Herzen liegt, ist unsere lokale Produktion in Zusammenarbeit mit der Atrio Werkstatt, die dem Label „Made in Germany“ eine ganz eigene, bereichernde Qualität gibt. Lokale Fertigung unterstützt nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern ermöglicht es uns auch, höchste Qualitätsstandards und umweltschonende Produktionsprozesse einzuhalten. Und wie die beiden Auszeichnungen beweisen, lohnt es sich in mehr als einer Hinsicht, für Unternehmen, Umwelt und soziales Miteinander mitzudenken und Verantwortung zu übernehmen. Ein riesiges Dankeschön an alle, die diesen Erfolg möglich gemacht haben!“