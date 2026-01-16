Mit permasoftplus zur Anlagenwasseraufbereitung bietet perma-trade Wassertechnik eine einfache und sichere Lösung, die Entsalzung und Sauerstoffzehrung in einer Anwendung kombiniert. So ist gleich von der ersten Befüllung an ein umfassender Anlagenschutz vor Korrosion und Schlammbildung gesichert – und die beste Basis für einen reibungslosen und energieeffizienten Betrieb gelegt. Bild: perma-trade Wassertechnik

Als bislang einziger Hersteller bietet perma-trade Wassertechnik dem SHK-Fachhandwerk eine einfache und sichere Kombi-Anwendung für Rundum-Anlagenschutz. Optimal auf die Neubefüllung von Heizungsanlagen in Ein- bis Zweifamilienhäusern bis 1.000 Liter Anlagevolumen angepasst, entfernt permasoftplus nicht nur Härtebildner und Salze, sondern auch gleich Sauerstoff aus dem Anlagenwasser und beugt damit Magnetitschlamm und Korrosionsschäden wirksam vor. Für größere Anlagenvolumina lassen sich bis zu drei permasoftplus Module in Reihe schalten.

Zwei auf einen Streich: Salze und Sauerstoff einfach unschädlich gemacht

Salze und Sauerstoff gelten als Hauptschadensverursacher im Heizsystem. Je mehr Sauerstoff sich im Heizungswasser befindet, umso stärker werden Korrosionsprozesse „angeheizt“. permasoftplus filtert den Korrosionstreiber Nr. 1 daher gleich bei der Befüllung und Aufbereitung im Teilstromverfahren bis zu 95 % aus dem Anlagenwasser heraus. Die Kombilösung verfügt dafür über ein besonderes „Innenleben“ mit 2-Zonen-Einheit, bestehend aus einer Entsalzungs- und einer Sauerstoffzehrzone.

Perfektes Teamwork für Rundum-Anlagenschutz – von Anfang an

Zur Befüllung kann Trinkwasser verwendet werden, das dann beim Durchströmen von permasoftplus entsprechend aufbereitet wird. In einer Anwendung werden Salze, Härtebildner und Sauerstoff als maßgebliche Schadensversursacher „ausgeschaltet“ und Anlagenbetreiber sind in Bezug auf die Vorgaben der VDI-Richtlinien 2035 und 6044 garantiert auf der sicheren Seite. Mit der mobilen permaLine Lösung lässt sich permasoftplus einfach handhaben und ins Heizsystem einbinden. Bei Bedarf kann die Anwendung mit weiteren Anwendungen, wie einer pH-Wert-Anpassung oder TOC-Reduzierung, kombiniert werden.

Weitere Informationen unter www.perma-trade.de/permasoftplus/