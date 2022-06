perma-trade Wassertechnik bietet auch in diesem Jahr regelmäßig kostenfreie Online-Seminare für SHK-Fachhandwerker an, die wichtige Wassertechnik-Themen in kompakter Form einfach und schnell auf den Punkt bringen – und die Teilnehmer in Sachen Kompetenzsteigerung ein gutes Stück weiter. Aktuell sind noch Plätze frei für das Heizungswasser-Seminar am 06.07.22 von 16:00-17:00 Uhr und das Kalkschutz-Seminar am 13.07.22 von 7:00-8:00 Uhr.

Seminar Heizungswasseraufbereitung

Perma-trade macht in diesem Seminar fit für das Umsatzpotenzial, das beim Thema Heizungswasseraufbereitung derzeit „hochkocht“! Angefangen bei den Systemlösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche über praktische Anwendungstipps bis hin zu den attraktiven BEG-Fördermöglichkeiten für eine optimale Kundenberatung.

Interessierte Fachhandwerker erfahren in diesem Online-Seminar unter anderem:

Die wichtigsten chemischen Basics zum Vergleich von Enthärtung und Entsalzung

Mehr über die Vorteile des permasoft-Verfahrens und das besondere Kombinationstalent des permaLine Teilstromverfahrens

Wie sich das Thema Heizungswasseraufbereitung erfolgreich an den Kunden verkaufen lässt

Seminar Kalkschutz

Kalk ohne Einsatz von Chemie unschädlich machen – darum geht es in diesem Seminar. Inhaber und Meister aus SHK-Fachbetrieben erhalten hier wertvolle Basics und Verkaufsargumente über umweltfreundliche Kalkschutzsysteme und deren Einsatzbereiche sowie die Möglichkeiten der BEG-Förderung. Ein kleiner Überblick über einige der Themen:

Chemisches Basiswissen zum Energiekiller Kalk

Umweltaspekte, die es beim Kalkschutz zu berücksichtigen gilt

Funktionsweise von umweltfreundlichem Kalkschutz

Mehrwert Trinkwasservitalisierung / Korrosionsschutz

Interessenten können sich unter www.perma-trade.de in der Rubrik „Fachbetriebe und Planer“ zu ihrem Wunschseminar anmelden.