Starke Mannschaft, die den Weg für Veränderungen in der Branche frei machen will: Die Teilnehmerinnen des perma-trade Seminars von Frauen für Frauen im SHK-Fachhandwerk vor dem „Liberty“-Hotel in Offenburg. Bild: perma-trade Wassertechnik

Um Frauen im SHK-Handwerk eine eigene Plattform zu bieten und gemeinsam im Rahmen eines Workshops Veränderungen anzustoßen, hat perma-trade Wassertechnik ein exklusives Seminar von Frauen für Frauen veranstaltet – treffenderweise im Hotel „Liberty“ in Offenburg, einem ehemaligen Gefängnis.

Zum Weltfrauentag am 08. März sind 31 Handwerks-Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen der exklusiven Einladung von perma-trade Wassertechnik ins Hotel „Liberty“ nach Offenburg gefolgt, um in den Mauern eines ehemaligen Gefängnisses den Weg frei zu machen für Veränderungen in den SHK-Unternehmen – und dabei vielleicht auch ein paar „Mauern in den Köpfen“ einzureißen. Denn das scheint bitter nötig: Tatsächlich sind nach wie vor nur wenige Tausend Frauen im SHK-Handwerk tätig und gelten dort immer noch als Exoten, was sie im Arbeitsalltag häufig auch zu spüren bekommen. Dabei würde etwas mehr Frauenpower der Branche durchaus gut zu Gesicht stehen. Nicht nur, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, sondern auch, weil Frauen, wenn sie denn dann mal den Weg in einen SHK-Betrieb gefunden haben, nicht selten diejenigen sind, die im Hintergrund die „Strippen ziehen“ und alles am Laufen halten. Höchste Zeit, diesen SHK-Frauen etwas mehr Gehör zu verschaffen und das Kreativpotenzial anzuzapfen, das in ihnen steckt. Dies wurde auch in den zahlreichen Gesprächen beim perma-trade Frauenseminar deutlich: Hier waren sowohl Unternehmerinnen aus führenden Positionen als auch Mitarbeiterinnen und eine Anlagenmechanikerin am Start – in Altersgruppen von 17 bis 66 Jahren. Ebenso vielseitig und bunt gemischt wie diese Gruppe, waren auch die Themen und neuen Denkansätze, die auf den Tisch kamen.

Veränderungen anstoßen – gerne! Aber wie?

Denn neben dem technischen Themenpart rund um die umweltfreundliche Wasserbehandlung ging´s natürlich auch ans „Eingemachte“: Wie kommt man raus aus eingefahrenen Mechanismen – sowohl im Betrieb als auch privat? Was für viele der anwesenden Frauen meist untrennbar miteinander verknüpft ist, denn einige sind nicht nur gemeinsam mit ihren Ehepartnern an der Spitze eines Unternehmens, sondern müssen auch noch täglich Beruf und Familienleben unter einen Hut bringen. Das Motto, das über dem anschließenden Coaching und Workshop stand, lautete „Veränderung und Wandel“. Was würde ich gerne verändern? Wie gehe ich das am besten an? Fragen wie diese standen im Mittelpunkt des Workshops, der nicht zuletzt auch eine Plattform schaffen sollte, um sich einfach mal über Themen auszutauschen, die eben vorrangig die Frauen in der Branche betreffen. Wie wertvoll und wichtig dieser Austausch war, zeigte das durchweg positive Feedback der Teilnehmerinnen, die sich am Ende alle einig waren „Bitte mehr davon!“

Weitere Seminare für Frauen UND Männer

Nicht nur für Frauen, sondern für alle „Wasserwissens-Durstige“ in den SHK-Betrieben hat perma-trade ein vielseitiges Seminarprogramm entwickelt: Vom kompakten Online-Webinar bis hin zu den „Wassertechnik-Tagen“, die deutschlandweit an ausgesuchten Veranstaltungsorten stattfinden. Die genauen Termine und weitere Informationen dazu finden Interessierte im Internet unter www.perma-trade.de/fachbetriebe-planer-seminare. Zur Anmeldung und für Fragen rund ums Thema Seminare genügt eine E-Mail an veranstaltungen(at)perma-trade.de