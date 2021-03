Markus Maas (links) vom gleichnamigen Bad-Elektro-Heizungs-Betrieb brachte in Zusammenarbeit mit perma-trade Wassertechnik bei der Bäckerei Gerads in Rees verfeinerte Trinkwasserqualität in Fluss. Bildnachweis: perma-trade Wassertechnik

Eine besondere Art der Zusammenarbeit bei „Wasser und Brot“ setzte die Traditionsbäckerei Gerads in Rees mit Wasser-Experte Markus Maas vom gleichnamigen Bad-Elektro-Heizungs-Betrieb um. Um das Trinkwasser als elementare Zutat bei der Brotherstellung weiter zu verfeinern, hat der Bäckermeister einen permaster sanus Carbonblockfilter des Herstellers perma-trade Wassertechnik in Sondergröße „gebacken“ bekommen.

Seit über 50 Jahren ist in der Bäckerei Gerads am Niederrhein der Ofen an und läuft in mittlerweile 13 Filialen, zwei Schulbistros und einem Marktwagen auf Hochtouren! Bereits in zweiter Generation verbindet Gerads modernste Technik, nachhaltiges Denken und traditionelles Handwerk zu einem äußerst erfolgreichen Konzept. Da in der Backstube besonderer Wert auf die Verwendung ausgewählter Qualitäts-Rohstoffe gelegt wird, widmete Bäckermeister Gerads auch dem Wasser als elementarer Zutat bei der Teigzubereitung besondere Aufmerksamkeit.

Das Optimum herausfiltern – für vollen Genuss.

Auch wenn das Trinkwasser hierzulande von den Wasserwerken in höchster Güte geliefert wird und den Qualitätsvergleich mit Mineralwasser nicht zu scheuen braucht, kann dennoch auf seinem Weg durchs Rohrsystem unterwegs so mancher „unsaubere Begleiter mit einfließen“. Um in der Backstube auf Nummer sicher zu gehen und Gutes noch besser zu machen, ließ sich Bäckermeister Gerads daher von Wasser-Experte Markus Maas beraten.

Seit 1998 führt Markus Maas das bereits 1871 gegründete Traditionsunternehmen in Rees mittlerweile in der fünften Generation. Als Gas- und Wasserinstallateurmeister, Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister, Elektroinstallateur und Betriebswirt des Handwerks ist er ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um den Einbau regenerativer Heizsysteme, die Komfortsteigerung der Elektroinstallation oder sonstige technische Problemlösungen geht. Darüber hinaus verfügt die Firma Maas auch über die nötige fachmännische Kompetenz im Bereich umweltfreundlicher Wasserbehandlung.

Trinkwassermikrofiltration macht Gutes noch besser.

Um den Trinkwasserfeinfilter auf die besonderen Herausforderungen des Backstubenbetriebs abzustimmen, hat die Firma Maas in Zusammenarbeit mit perma-trade Gebietsleiter Achim Pfennigs für Bäckermeister Gerads einen eigenen Spezial-Trinkwasserfeinfilter in Sondergröße anfertigen lassen. Wie alle permaster sanus Mikrofilter verfügt dieser dank eines Kerns aus gesinterter Aktivkohle über eine extrem hohe Aufnahmekapazität und filtert neben Trüb- und Schadstoffen selbst eventuelle Mikroplastik-Partikel aus dem Trinkwasser heraus.

Mit seiner Lösung zur Trinkwasseroptimierung kann Gerads somit garantieren, dass in seinen Teig nur hochwertige Qualität „einfließt“. Und was beim Bäcker im großen Stil funktioniert, lässt sich natürlich auch für den alltäglichen Hausgebrauch umsetzen. Denn die permaster sanus Trinkwasserfeinfilter sind zum Untertischeinbau in der Küchenzeile erhältlich – so kann erstklassige Trinkwasserqualität direkt aus dem Wasserhahn gezapft werden und lästiges Wasserkistenschleppen gehört der Vergangenheit an. Für eine weitere Verfeinerung der Trinkwasserqualität lässt sich das Filtergerät dann auf Wunsch auch noch mit einem Vitalisierungsgerät kombinieren.