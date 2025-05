Als bislang einziger Hersteller und Innovationstreiber in punkto Heizungswasseraufbereitung hat perma-trade Wassertechnik fürs SHK-Fachhandwerk eine einfache und sichere 2-in-1-Kombi-Anwendung entwickelt. Die neue permasoftplus entfernt nicht nur Härtebildner und Salze, sondern auch gleich Sauerstoff aus dem Anlagenwasser und beugt damit Magnetitschlamm und Korrosionsschäden wirksam vor. Für Rundum-Anlagenschutz – von Anfang an!

Salze, Säuren und Sauerstoff gelten als die drei maßgeblichen Schadensverursacher in Heizsystemen. Als Haupt-Korrosionstreiber befeuert gerade Sauerstoff gut 90 % der Korrosionsaktivität. Dennoch ist es eine weit verbreitete SHK-Praxis, davon auszugehen, dass Sauerstoff im Laufe der Zeit durch natürliche Korrosionsprozesse von selbst aus dem Heizsystem gezehrt wird und nichts weiter unternommen werden müsse. Zum einen funktioniert dies jedoch nur, wenn das System korrosionstechnisch geschlossen ist. Und zum Zweiten kommt es bei diesen Korrosionsprozessen zur Bildung von Schlamm, der dann wiederum Hocheffizienzpumpen blockieren kann. Zudem können Korrosionspozesse Lochfrass und Leckagen verursachen.

Sauerstoff ist der Korrosionstreiber Nr. 1

Je mehr Sauerstoff sich im Heizungswasser befindet, umso mehr „arbeitet“ es und produziert Korrosionsprodukte wie zum Beispiel Magnetitschlamm, die auf lange Sicht Schäden und Störungen nach sich ziehen können. Die VDI-Richtlinie 2035 gibt daher als Orientierungswert eine Sauerstoffkonzentration von unter 0,1 mg/l für Heizungsfüllwasser an. Wenn man nun allerdings bedenkt, dass unser Trinkwasser, das in der Regel zur Befüllung genutzt wird, im Durchschnitt ca. 10 mg/l Sauerstoff enthält, wird schnell klar, dass hier früher oder später Probleme ins Heizsystem einfließen. Sauerstoff besser raushalten, lautet daher die Devise. Perma-trade Wassertechnik bietet dafür mit der Anwendung permasoftplus ein einfache und sichere Lösung, bei der die Sauerstoffzehrung ganz einfach gleich in die permasoft-Basisanwendung zur Entsalzung integriert wurde. Die 2-in-1-Lösung empfiehlt sich vor allem für den Eimsatz im Neubau oder nach einem Heizungstausch. Heizsysteme können dann, wie von der VDI-Richtlinie 2035 empfohlen, zunächst mit Trinkwasser befüllt und gespült werden sowie nach erfolgreicher Dichtheitsprüfung mit dem mobilen permaLine Gerät und permasoftplus im Teilstromverfahren so aufbereitet werden, dass in einem Arbeitsgang Salze, Härtebildner und Sauerstoff entfernt werden. Bei einer Heizungswasseraufbereitung im Teilstromverfahren können dem Anlagenwasser auf diese Weise bis zu 95 % des Sauerstoffs entzogen werden. Somit bekommt der Anlagenbetreiber als „ideale Basis“ auch gleich noch eine Sauerstoffzehrung „on top“, wodurch Schlammbildung weitestgehend verhindert und Korrosionsschäden erfolgreich entgegen gewirkt wird.

Wie praktisch: Mehrwert ohne Mehraufwand

Während Anlagenbetreiber damit in Bezug auf die Vorgaben der VDI-Richtlinie 2035 auf der sicheren Seite sind und auf ihren Anlagenschutz und eine optimale Energieeffizienz einzahlen, kann sich auch der Fachhandwerker freuen. Denn die Kombi-Lösung bietet dem Kunden den Mehrwert einer Sauerstoffzehrung, ohne dabei mehr Aufwand zu verursachen. Auch das Handling ist dabei denkbar einfach: permasoftplus wird über das mobile permaLine Gerät in den Heizkreislauf eingebunden. In der Folge arbeitet permaLine dann weitgehend selbstständig im laufenden Betrieb. Die in permasoftplus enthaltene Harzmischung und -menge wurden zudem genau darauf abgestimmt, dass der Prozess der Entsalzung Hand in Hand mit der Sauerstoffzehrung abläuft. In einem Zahlenbeispiel ausgedrückt: Bei einer durchschnittlichen elektrischen Leitfähigkeit von 480 µS/cm lassen sich mit permasoftplus 1.000 Liter Anlagenwasser entsalzen und bei diesem Prozess der darin enthaltene Sauerstoff weitgehend aufzehren.