Pressemeldung

In der täglichen SHK-Praxis können Zentimeter durchaus einen Unterschied und so manchem Handwerker die Arbeit hin und wieder leichter machen. Für einen vereinfachten Einbau hat perma-trade daher das Design der Digitalen Heizungsbefüllstationen PT-DB1000 und PT-DB5000 von 544 mm auf 480 mm verkürzt. Die Liste an Vorteilen und Funktionalitäten, mit denen die Digitalen Befüllstationen punkten können, bleibt dabei jedoch selbstverständlich gleich lang. So sichern auch die neuen Kompakten volle Kontrolle der Heizungswasserqualität über ein großes 4-Zoll-Display, das alle relevanten Daten übersichtlich anzeigt. Unter anderem werden dabei die Kapazitäten der angeschlossenen permasoft Entsalzungseinheiten sowie die Nachfüllmengen überwacht. Doppelte Sicherheit bietet die konstante Leitwertkontrolle des Füllwassers über Ampel-LEDs. Selbstverständlich verfügen die Digitalen Heizungsbefüllstationen über einen integrierten Systemtrenner zur Erfüllung der DIN EN 1717 bzw. DIN 1988-100 sowie einen Druckminderer zur kontrollierten Nachspeisung bei abfallendem Anlagendruck. Im verkürzten Design sind die PT-DB1000 und PT-DB5000 ab April 2022 bei perma-trade erhältlich.