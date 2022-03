Pressemeldung

Es gehört bereits zu den lieb gewonnenen Traditionen bei perma-trade: Jedes Jahr zum „Tag des Wassers“ am 22. März ruft das Wassertechnik-Unternehmen aus Leonberg-Höfingen im benachbarten KreativWerk der Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu einer bunten Malaktion auf. Auf ganz unterschiedliche Art und künstlerische Herangehensweise nehmen die dortigen KünstlerInnen dann das Thema Wasser in den Blick. Auch in diesem Jahr ist dabei wieder eine spannende Mischung an Kunstwerken entstanden, die perma-trade in einer bunten Collage zusammengestellt hat. Eines der Bilder wird wie in jedem Jahr seinen Weg als Motiv auf die perma-trade Sammeltassen-Edition finden – auch das ist mittlerweile „Tradition“ und erfreut die Kaffee- und Teetrinker unter den Kunden und Partnern des Unternehmens immer wieder aufs Neue.

Ein Tag für unser Lebensmittel Nr. 1

Seit 1992 rufen die Vereinten Nationen am 22. März zum Weltwassertag auf, der das Bewusstsein für Wasser als Ressource allen Lebens schärfen soll. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz". Die besondere Bedeutung des Grundwassers als Teil des Wasserkreislaufs und die Belastungen, die es durch menschliche Tätigkeiten und den Klimawandel erfährt, sollen dadurch stärker ins gesellschaftliche sowie politische Bewusstsein gerückt werden.

Für perma-trade als Hersteller umweltfreundlicher Wassertechniksysteme sind die Themen Nachhaltigkeit und Verantwortung natürlich bereits „von Haus aus“ fest in den Unternehmenswerten verankert. Um seine soziale Verantwortung in besonderer Weise wahrzunehmen, pflegt perma-trade bereits seit 2002 mit der Atrio Werkstatt für Menschen mit Behinderung eine enge Form der Zusammenarbeit. Mittlerweile werden gut 90 % der perma-trade Produkte in der Werkstatt Höfingen gefertigt. Hier arbeiten in direkter Nachbarschaft zu perma-trade rund 60 Menschen – nicht nur in der Produktion, sondern auch im KreativWerk, in dem Menschen mit Behinderung ihrer künstlerischen Begabung nachgehen können. Die gemeinsame Malaktion zum Tag des Wassers ist daher alljährlich ein besonderer Anlass für eine weitere bereichernde Art der Zusammenarbeit.